Tesla enfrenta rechazo ante fiesta inauguración de gigafábrica

(Bloomberg) -- Tesla Inc. está enfrentando oposición de grupos comunitarios y ambientales por su plan para organizar una fiesta para 15.000 personas con motivo de la apertura de su gigafábrica en Austin.

La compañía tiene en mente ofrecer recorridos por las instalaciones de 74 hectáreas, comida y dos escenarios con música en vivo en el evento solo por invitación el 7 de abril, según los planes presentados al condado de Travis, que abarca Austin. Los funcionarios otorgaron el martes la aprobación incluso después de escuchar el testimonio de algunos vecinos preocupados.

Paul DiFiore, un representante del Colorado River Conservancy y el grupo de justicia ambiental PODER, con sede en Austin, mencionaron como problemas el ruido, las carreteras bloqueadas, el polvo de la construcción y la contaminación del agua.

“Esta gran inauguración no reemplaza el compromiso real con la comunidad”, dijo DiFiore. “Los insto a que consideren rechazar este permiso y obligar a Tesla a retrasar su celebración hasta que comiencen a tratar a la comunidad en el este del condado de Travis no solo como una fuerza de trabajo para Elon Musk, sino como vecinos y socios”.

Musk, el director ejecutivo de Tesla, tiene múltiples operaciones en el estado de la estrella solitaria, recientemente se mudó allí y trasladó la sede de Tesla a Austin el año pasado. En Brownsville, su empresa SpaceX ayudó a vigorizar la economía local, pero también generó resistencia de algunos residentes que resienten la afluencia de riqueza y el aumento en los precios inmobiliarios que trajo consigo.

Tesla no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

El martes, la compañía organizó una gran celebración de inauguración de su primera fábrica europea ubicada en las afueras de Berlín. La policía removió al menos a un manifestante que estaba bloqueando una carretera durante una manifestación en contra de los impactos ambientales de la fábrica.

Nota Original:

Tesla Faces Backlash Over Musk Plan for Texas Gigafactory Party

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.