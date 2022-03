Decenas de activistas exigen ante Embajada rusa en México el fin de la guerra

Ciudad de México, 24 mar Decenas de activistas convocados por Amnistía Internacional (AI) se manifestaron este jueves a las afueras de las instalaciones de la Embajada rusa en México para exigir un alto a la invasión de Rusia a Ucrania, que cumple ya un mes. “Es una acción simbólica que estamos desarrollando a nivel global, en todos los países del mundo estamos desarrollando esta acción para exigir a la Federación Rusa que detenga la invasión en Ucrania, que proteja a las personas civiles”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México. Este acto, precisó, forma parte de la acción global de AI, al cumplirse un mes del comienzo de una invasión que está teniendo “incalculables consecuencias devastadoras” para el pueblo de Ucrania, para la libertad de expresión en Rusia y para el marco internacional de los derechos humanos, según dijo Olivares Ferreto. Afirmó que desde que empezó la invasión, AI ha documentado ataques indiscriminados que han causado la muerte y heridas a civiles, posibles ataques ilegítimos que han destruido o dañado infraestructura civil —incluso contra hospitales y escuelas— y el uso de municiones de racimo prohibidas, todo lo cual podría constituir crímenes de guerra en virtud del derecho internacional. RUSIA NO ES PUTIN El evento congregó a ciudadanos ucranianos y rusos que viven en México, quienes reprobaron las acciones bélicas del presidente ruso, Vladímir Putin. “Es muy difícil creer que lo que está pasando es real. Estamos en 2022 y ahí está en el país donde todos tenemos amigos y parientes (en Ucrania) hay una guerra real donde matan a gentes y niños", dijo a Efe Karina Abdusalamova, una ciudadana rusa que reside en México. La activista recalcó que aunque mucha gente piensa que los rusos están a favor de la guerra, pero eso no es cierto. “Hay muchos, muchísimos rusos que están luchando contra el régimen (…) Rusia no es Putin”, afirmó. Dijo sentirse con la responsabilidad de manifestarse en contra del régimen ruso y en apoyo al pueblo ucraniano: “Putin es la persona que empezó la guerra, es un asesino y esto tiene que parar”, apuntó. Por su parte, Yevhen Kostiuk, un ciudadano ucraniano que estudia un doctorado en México desde hace ocho meses, contó que su familia está en Kiev, la capital ucraniana, y les ha tocado vivir la guerra muy de cerca. “Yo no puedo creer que esto está ocurriendo en el mundo moderno, en el siglo XXI”, dijo al agregar que, aunque su familia se encuentra bien, todos los días tienen que escuchar el sonido de las bombas. Señaló que este tipo de acciones es su manera de contribuir a buscar la paz, ya que aunque quisiera regresar a Ucrania y tomar las armas, debido a su inexperiencia militar y un problema de la vista no podría hacerlo. La acción global de Amnistía, que pide a las autoridades rusas que detengan este acto de agresión y protejan a la población civil, ya ha sido firmada por más de 340.000 personas. EFE csr/mqb/dmt (foto)(vídeo)