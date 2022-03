China ve salida de capital ‘sin precedentes’ desde la guerra

(Bloomberg) -- China ha visto a los inversionistas sacar dinero del país en una escala “sin precedentes” desde que Rusia invadió Ucrania a fines de febrero, marcando un cambio “muy inusual” en los flujos de capital global en los mercados emergentes, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

Los datos de alta frecuencia detectaron grandes salidas de carteras de acciones y bonos chinos, incluso cuando los flujos a otros mercados emergentes se mantuvieron, escribió el IIF en un informe el jueves.

“Las salidas de China en la escala y la intensidad que estamos viendo no tienen precedentes, especialmente porque no estamos viendo salidas similares en el resto de los mercados emergentes”, escribió el economista jefe del IIF Robin Brooks junto a colegas. “El momento de las salidas, que se generaron después de la invasión rusa de Ucrania, sugiere que los inversionistas extranjeros pueden estar mirando a China bajo una nueva luz, aunque es prematuro sacar conclusiones definitivas al respecto”.

Los datos oficiales mostraron que los inversionistas extranjeros redujeron sus tenencias de bonos del Gobierno chino en un nivel histórico en febrero, en parte porque la guerra entre Rusia y Ucrania estimuló los reembolsos entre los inversionistas de renta fija globales. Las sanciones congelaron las reservas extranjeras del banco central ruso en euros y dólares, lo que generó especulaciones de que Moscú podría vender su tenencia de activos chinos para recaudar fondos.

El mercado bursátil chino también se desplomó a principios de este mes, ya que los inversionistas extranjeros se retiraron, en parte por la preocupación de que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia puedan de alguna manera extenderse a China. El mercado de valores se ha recuperado desde la semana pasada, ya que los responsables de política monetaria se comprometieron a apoyar los mercados de capital.

Padraic Garvey, jefe de deuda global y estrategia de tasas en ING Financial Markets, dijo que es demasiado pronto para decir si es una tendencia. Agregó que las salidas pueden indicar que algunos inversionistas decidieron no reinvertir los ingresos de los bonos hasta que “surgiera una mayor claridad sobre la crisis de Rusia”.

“A menudo, tales flujos pueden ser impulsados por reembolsos que no se corresponden con dinero nuevo, ya que se requiere un flujo constante de dinero nuevo solo para que permanezca invertido, en particular en bonos”, dijo. “Bien podría ser que las entradas netas se reanuden en las próximas semanas y meses”.

