Rusia fracasa en la ONU con su resolución humanitaria sobre Ucrania

Mario Villar Naciones Unidas, 23 mar El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este miércoles una resolución propuesta por Rusia sobre la situación humanitaria en Ucrania, un texto que las potencias occidentales denunciaron como un cínico intento de tapar su agresión contra el país vecino. Moscú sufrió una clara derrota diplomática, pues únicamente China respaldó su iniciativa, mientras que los otros trece miembros del Consejo de Seguridad se abstuvieron en bloque. Así, la resolución se quedó muy lejos de los nueve votos necesarios para salir adelante y evitó a países como Estados Unidos tener que hacer uso de su derecho de veto para bloquearla. El texto ruso pedía entre otras cosas respeto a los "principios humanitarios", condenaba los ataques contra civiles y solicitaba un alto el fuego negociado en Ucrania, pero no mencionaba en ningún momento el porqué de la crisis que vive el país, es decir, la invasión rusa. "Es verdaderamente inaceptable que Rusia tenga el valor de presentar una resolución pidiendo a la comunidad internacional que resuelva una crisis humanitaria que sólo Rusia ha creado", dijo hoy la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, que acusó a Moscú de tratar de usar la ONU para dar cobertura a sus acciones. "Si Rusia está tan preocupada por la población civil, no tiene más que hacer una cosa: detener su ofensiva y retirar sus tropas de Ucrania", añadió el representante francés, Nicolas de Rivière. Otros países usaron términos como "trampa" y "burla" para referirse a la iniciativa rusa, con muchos denunciando el cinismo de que el país que está invadiendo a otro y bombardeando sus ciudades sea quien pida protección para la población. Moscú, por su parte, presentó el texto como una resolución exclusivamente humanitaria y libre de ninguna carga política, en un intento por dejar en evidencia a las potencias occidentales por rechazarla, pero apenas logró respaldos. En los últimos días, la respuesta a la crisis humanitaria en Ucrania se ha situado en el centro de la pelea diplomática en Naciones Unidas, con varias propuestas de resolución rivales y encendidos debates. Rusia presentó su propuesta en respuesta a una iniciativa de Francia y México, que buscaban aprobar una resolución sobre la crisis humanitaria en la que sí se señalaba directamente a Rusia. Tras varias rondas de negociación, las delegaciones francesa y mexicana concluyeron finalmente que no era posible sacar adelante el texto dada la postura de Moscú, que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo que decidieron acudir a la Asamblea General. El voto allí tendrá lugar mañana jueves, aunque en principio habrá dos resoluciones sobre la mesa: la impulsada por Francia y México -que cuenta con el respaldo de decenas de países, incluida Ucrania- y una alternativa propuesta por Sudáfrica, que evita señalar a Rusia. Más que el impacto real que puedan tener esos documentos, que se prevé casi nulo, en juego está ver cómo evolucionan los apoyos internacionales de cada bando de la guerra, después de que a comienzos de este mes la Asamblea General ya denunciase con una abrumadora mayoría la invasión rusa. El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, pidió hoy apoyo para la resolución sudafricana, mientras que Ucrania y sus aliados tratan de lograr el máximo número de votos posibles para su borrador. A principios de marzo, la Asamblea General ya aprobó una resolución en la que deploraba la "agresión" rusa contra Ucrania, un texto que apoyaron 141 de los 193 países de Naciones Unidas y al que, además de Rusia, sólo se opusieron cuatro. A través de su portavoz, el secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó hoy la importancia que tiene que los miembros de la organización aprueben una resolución humanitaria, pero sobre todo que lo hagan haciendo muestra de unidad. EFE mvs/fjo (foto) (vídeo) (audio)