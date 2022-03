Piden a CorteIDH condena contra Brasil por impunidad de asesinato de abogado

San José, 23 mar Representantes legales pidieron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra el Estado de Brasil por la impunidad en que se encuentra el asesinato en 1982 de Gabriel Sales Pimenta, un abogado defensor de los derechos de los trabajadores rurales. La representante Helena Rocha dijo en los alegatos finales orales, en el cierre de una audiencia virtual de dos días por este caso, que el Estado actuó "de forma deliberada" para que la investigación del crimen no se realizara con la debida diligencia. Según la representante de las víctimas, existen múltiples pruebas de que el Estado no investigó adecuadamente el caso, no respetó el debido proceso y cometió "múltiples omisiones" en la investigación que propiciaron la impunidad. Rocha solicitó a la CorteIDH una sentencia contra el Estado en la que ordene la apertura de una investigación exhaustiva del caso, la creación de un protocolo nacional de debida diligencia ante crímenes contra defensores de derechos humanos, el establecimiento de equipos especializados en los ministerios públicos de Brasil y reparaciones simbólicas a la memoria de Sales Pimenta. Añadió que Brasil es el tercer país del mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos, lo que, a su juicio, demuestra que el programa de protección vigente "ha sido insuficiente". La acusación presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que Sales Pimenta fue un defensor de los derechos de los trabajadores rurales y abogado del Sindicato de trabajadores rurales de Marabá, estado de Pará, y que su asesinato a balazos se enmarcó en un contexto de violencia ocasionada por los conflictos relacionados a la reivindicación de tierras. Sales Pimenta fue el primer abogado de Marabá que logró cesar una orden provisional de expulsión contra un centenar de ocupantes de tierras reivindicadas y que por ello recibió amenazas de muerte y solicitó la protección del Estado, según la demanda. Según la CIDH, no fue hasta el año 2000 que hubo una acusación contra un sospechoso, pero en 2006 el caso fue declarado prescrito. La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, aseguró este miércoles en la audiencia que "el Estado brasileño no investigó el asesinato con la debida diligencia y en un plazo razonable, y la suma de omisiones abrió el camino para favorecer a la impunidad" "El asesinato de Gabriel Sales Pimenta tiene un efecto amedrentador en el colectivo de defensores y se suma a la situación de violencia vinculada a los conflictos de tierras en Brasil", dijo Mantilla. Por parte del Estado de Brasil, la abogada Taiz Marrao Batista da Costa afirmó que hay aspectos en los que la Corte Interamericana no puede intervenir porque ocurrieron antes de 1998, año en que Brasil comenzó a reconocer la competencia del tribunal hemisférico. La abogada expresó que el Estado lamenta la muerte de Sales Pimenta y que reconoce la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos, pero que en este caso no hubo violaciones por parte de las autoridades estatales. La representante del Estado aseguró que en la investigación se siguió el debido proceso y el caso fue suficientemente investigado con respeto a las garantías judiciales de todas las partes involucradas. Las partes tienen un mes para entregar a la CorteIDH sus alegatos finales escritos y partir de entonces los jueces emitirán un fallo en los siguientes meses. EFE dmm/rrt