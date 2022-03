Miércoles, 23 de marzo de 2022 (23.00 GMT)

================ UCRANIA GUERRA ================ SITUACIÓN El frente se estabiliza ante la resistencia del Ejército ucraniano Moscú/Leópolis Casi un mes después de haber lanzado la ofensiva militar en Ucrania, Rusia aún no controla ninguna de las grandes ciudades ucranianas que pretendía tomar con rapidez y ve cómo el frente se ha estabilizado ante la feroz resistencia de las Fuerzas Armadas del país invadido. "En la última jornada la ubicación del contrincante y el carácter de sus acciones (...) no cambió significativamente", declaró hoy el asesor de la Presidencia ucraniana Oleksii Arestóvich al constatar el escaso avance de las fuerzas rusas. Aunque el Ejército ruso controla algunas ciudades medianas como Berdiansk, Melitópol y Jersón, en las que no cesan las protestas de la población contra las fuerzas ocupantes, se ha detenido a las puertas de Kiev, Chernígov y Járkov, a las que castiga con misiles con una frecuencia creciente. ONU Fracasa la resolución humanitaria sobre Ucrania propuesta por Rusia en la ONU Naciones Unidas Una resolución sobre la situación humanitaria en Ucrania presentada por Rusia fracasó este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU, al no reunir los votos necesarios. Únicamente Rusia y China votaron a favor del texto, mientras que los otros trece Estados miembros se abstuvieron, por lo que el documento no recibió el mínimo de nueve votos favorables requeridos para su aprobación. La resolución, que no mencionaba la guerra ni el papel de Moscú en ella, había sido denunciada por Estados Unidos y sus aliados como una maniobra rusa para tratar de justificar su agresión contra Ucrania. CRÍMENES GUERRA EE.UU. concluye que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania Washington Estados Unidos ha concluido que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania, una afirmación que puede llevar a enjuiciamientos penales en tribunales estadounidenses y a otros procesos a nivel internacional. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció hoy en un comunicado que el Gobierno había terminado su revisión interna sobre lo ocurrido en Ucrania y puede determinar que "miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania". Blinken informó de que la revisión interna se ha basado en datos de las agencias de inteligencia e información pública. OTAN La OTAN dará apoyo a Ucrania ante "amenazas químicas y nucleares" Bruselas El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que en la cumbre de líderes de la Alianza que se celebra mañana, jueves, espera que los aliados acuerden proporcionar apoyo a Ucrania frente a "amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares". "Mañana espero que los aliados acuerden proporcionar apoyo adicional, incluida asistencia para la ciberseguridad, así como equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares", dijo Stoltenberg en una rueda de prensa previa a la cumbre. Además apoyarán el despliegue de cuatro nuevos batallones multinacionales en Eslovaquia, Hungría, Polonia y Bulgaria, ante la amenaza que supone Rusia tras su invasión de Ucrania. RUSIA Lavrov advierte de combates con la OTAN si despliega misiones de paz en Ucrania Moscú El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió hoy que el despliegue de fuerzas de pacificación de la OTAN en Ucrania provocaría enfrentamientos militares entre tropas de Rusia y de la Alianza Atlántica. "Eso conllevará enfrentamientos directos entre fuerzas de Rusia y de la OTAN, algo que no es que todos quisiéramos evitar, sino que declaramos que no deben producirse por principio", dijo Lavrov durante una conferencia universitaria. Lavrov consideró una provocación la propuesta pacificadora de Polonia, uno de los principales aliados de Kiev y destino de millones de refugiados del país vecino, y a la que también acusó de albergar ambiciones territoriales en Ucrania. SANCIONES EEUU y aliados impondrán más sanciones a rusia durante viaje europeo de biden Washington Estados Unidos y sus aliados anunciarán mañana jueves en Bruselas nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, durante la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a Europa. Así lo señaló este martes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una rueda prensa, en la que ofreció algunas pinceladas del viaje del mandatario a Bélgica y a Polonia. Sullivan anticipó que EE.UU. y sus socios europeos impondrán más sanciones a Moscú el jueves, durante las reuniones que Biden mantendrá en la capital belga con los aliados de la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo. El asesor de seguridad nacional no quiso precisar cuál será ese castigo, pero indicó que se tratará de "un esfuerzo conjunto para reprimir la evasión de sanciones por parte de cualquier país que ayude a Rusia a socavar, debilitar o esquivar las sanciones". SUECIA FINLANDIA Suecia y Finlandia aseguran no ser "neutrales" y estudian unirse a la OTAN Madrid Suecia y Finlandia precisaron este miércoles que su política de seguridad y defensa no supone ser “países neutrales”, y estudian la posibilidad de ingresar o reforzar su colaboración con la OTAN. “Si pasa algo a nuestros vecinos, estamos ahí para ayudar y, si nos pasa algo a nosotros, esperamos que nos ayuden”, aseguraron. En un encuentro con la prensa en Madrid, el embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen, y la embajadora de Finlandia, Sari Rautio, subrayaron que sus países son muy explícitos: "Queremos crear seguridad junto a nuestros vecinos y amigos de la UE”. BAJAS La guerra ha dejado ya 121 niños muertos y más de 167 heridos en Ucrania Leópolis (Ucrania) La guerra de agresión que libra Rusia en Ucrania ha dejado ya 121 menores muertos y más de 167 heridos de diversa consideración, informó hoy la agencia ucraniana Ukrinfom con datos de la fiscalía de menores. "Hasta el día 28 de la agresión rusa en Ucrania murieron 121 niños. Resultaron heridos de diversa gravedad 167 niños. Donde más se vieron afectados los niños, fue en las regiones de Kiev -61-, Járkov - 41-, Donetsk -40-, Chernígov -32-, Mykolayiv -24-, la capital -16-, Zhitomir -15-, Jersón- 15- y Sumy -14-, precisa el informe, difundido a través de la cuenta de la Oficina del Fiscal General en Telegram. Agrega que "como resultado de los bombardeos y los ataques diarios, 548 instituciones educativas resultaron dañadas, 72 de ellas quedaron completamente destruidas". OIT La OIT suspende asistencia técnica a rusia y la vetará en futuras reuniones Ginebra La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó hoy en su Consejo de Administración una resolución por la que suspenderá su cooperación técnica con Rusia, así como toda invitación a delegaciones de ese país a sus reuniones de expertos, conferencias y seminarios. La resolución fue presentada por medio centenar de países miembros, entre ellos Chile, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala y Perú, y también recomienda reubicar fuera de Rusia las oficinas regionales que la OIT tiene en ese país. RUSIA El reformista liberal ruso Anatoli Chubais abandona el país Moscú El representante presidencial ruso para el desarrollo sostenible, el conocido reformista liberal Anatoli Chubais, renunció a su cargo y abandonó el país, informó este miércoles la agencia TASS. "Es verdad. Anatoli Borísovich (patronímico de Chubais) deja su cargo", dijo una fuente del entorno del otrora ministro de Finanzas y viceprimer ministro ruso. Otra fuente dijo a la agencia que Chubais abandonó Rusia. ALEMANIA Alemania se apoyará en plantas de gnl para sustituir al gas ruso Berlín La guerra en Ucrania obliga a reorientar la prioridades del abastecimiento energético de Alemania, cuyo canciller, Olaf Scholz, anunció este miércoles que para ello el país se apoyará en las instalaciones de Gas Natural Licuado (GNL) en la costa oeste de la Unión Europea (UE). El anuncio lo hizo este miércoles Scholz ante la cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag), donde admitió que la primera potencia económica europea tiene que reducir su dependencia energética de Rusia y diversificar sus fuentes de aprovisionamiento. Esa dependencia alemana de la energía rusa bloquea precisamente una acción unánime de la UE respecto a Moscú, que obtiene por vía de la venta de su gas a Europa occidental una financiación que se vincula al gasto bélico derivado de su invasión de Ucrania. ______________________________ EEUU ABORTO Idaho aprueba un veto casi total al aborto, similar al del estado de Texas Washington Idaho se convirtió este miércoles en el segundo estado de EE.UU. en aprobar un veto casi total al aborto, similar al de Texas, y que prohíbe esta intervención a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas. El gobernador de Idaho, el republicano Brad Little, firmó este miércoles la legislación que ya había sido aprobada por las dos cámaras del Parlamento estatal, donde los republicanos tienen mayoría. Está previsto que la legislación entre en vigor en un plazo de 30 días, aunque es probable que su legalidad sea desafiada ante la Justicia. NICARAGUA OEA El embajador de Nicaragua en la OEA carga contra la "dictadura" de Ortega Washington El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, decidió este miércoles dejar de "guardar silencio" y arremetió contra "la dictadura" de Daniel Ortega en su país. "Tengo que hablar aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí", declaró durante una sesión telemática del organismo. CUBA JUICIOS Condenas de hasta 10 años para 17 cubanos por protestas del 11J La Habana Un total de 17 personas fueron condenadas a entre 3 y 10 años de cárcel en Cuba por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en San Antonio de los Baños (occidente de la isla). En esta ciudad, a 35 kilómetros de La Habana, fue donde se produjo la primera manifestación espontánea de aquel día, que luego se reprodujo por otras ciudades con la ayuda de las redes sociales, provocando las mayores protestas en Cuba en décadas. ESPAÑA PROTESTAS España vive otra jornada de protestas por los altos precios de la energía Madrid España vivió este miércoles una nueva jornada de movilizaciones para reclamar al Gobierno medidas urgentes que frenen la escalada de precios de la energía y los combustibles, en unas protestas sociales a las que se siguen sumando colectivos mientras creen los problemas especialmente en el transporte y el suministro de alimentos. Las manifestaciones se sucedieron en gran parte del país, al sumarse en esta jornada los principales sindicatos y asociaciones de trabajadores autónomos, consumidores y vecinales, a unas protestas que desde hace días mantienen colectivos de transportistas, pescadores, agricultores y ganaderos. CORONAVIRUS Las muertes por covid en el mundo caen a su cifra más baja en dos años Ginebra El mundo registró la semana pasada una caída del 23 % en el número de muertes por COVID-19 (32.959), lo que supone la cifra más baja desde finales de marzo de 2020, pese a que los contagios globales volvieron a aumentar, según indicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde hace dos años, poco después de que la OMS declarara que la covid se había convertido en una pandemia, sólo en otra ocasión (la tercera semana de mayo de 2020) se había estado por debajo de los 33.000 casos globales, con cifras de contagios entonces casi idénticas a las del último informe epidemiológico semanal de la OMS. ESPAÑA MARRUECOS España espera que las fronteras con Marruecos puedan abrirse "muy pronto" Melilla (España) El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confió este miércoles en que las fronteras en Ceuta y Melilla, ciudades españolas en el norte de África fronterizas, con Marruecos, puedan abrirse "muy pronto", tras la nueva postura del Ejecutivo sobre el Sáhara Occidental. Sánchez se refirió al cierre de fronteras, que se prolonga desde hace cerca de dos años tras decretarse el inicio de la pandemia de covid-19, en una visita a ambas ciudades después de que el Gobierno haya expresado su apoyo a la propuesta marroquí de que el Sáhara Occidental, antigua colonia española, sea una región autónoma dentro de Marruecos. MADELEINE ALBRIGHT Muere Madeleine Albright, la primera mujer que lideró la diplomacia de EEUU Washington Madeleine Albright, la primera mujer que ocupó el puesto de secretaria de Estado de EE.UU., murió este miércoles a los 84 años, informó su familia en un comunicado. La familia explicó que Albright, secretaria de Estado entre 1997 y 2001, murió de cáncer rodeada de sus seres queridos. EEUU GOBIERNO Biden nombra al chef español José Andrés asesor de Deporte y Nutrición Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró al chef español José Andrés como copresidente del Consejo asesor de Deporte, Fitness y Nutrición, informó este miércoles la Casa Blanca en un comunicado. Este consejo es un organismo asesor del presidente que se encarga de promover la actividad física y la alimentación saludable para todos los estadounidenses, con independencia de su origen o sus capacidades. Según la Casa Blanca, el consejo incluirá a partir de ahora un nuevo enfoque relacionado con la promoción de la salud mental. CIENCIA ANTROPOLOGÍA Los vikingos abandonaron Groenlandia por la sequía, no por el frío Redacción Ciencia Uno de los misterios de la historia medieval tardía es por qué los vikingos abandonaron el sur de Groenlandia a principios del siglo XV. Aunque la opinión generalizada es por una bajada de temperaturas, un nuevo estudio señala, en realidad, a la sequía. Un equipo de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos) reconstruyó las temperaturas históricas de Groenlandia en los últimos 2.000 años, para lo que recogieron y analizaron muestras de sedimentos de un lago. Los pueblos nórdicos se establecieron con éxito en el llamado asentamiento oriental, en el sur de Groenlandia, en 985, donde limpiaron la tierra de arbustos y plantaron hierba como pasto para el ganado, hasta llegar a un máximo de unos 2.000 habitantes, pero 400 años después ese sistema se derrumbó con bastante rapidez.EFE nch-cd