Falla impide que nuevas estrellas de TikTok cobren su contenido

(Bloomberg) -- Muchas de las estrellas emergentes de TikTok que recientemente calificaron para el fondo para recibir un pago a cambio de sus videos virales quedaron fuera del sistema de registro, lo que provocó frustración e indignación pública entre algunos de los creadores más dedicados de la aplicación.

La plataforma de video de Bytedance Ltd brinda un incentivo para que las personas publiquen videos virales con un fondo que compensa a los creadores con grandes audiencias. Sin embargo, en las últimas semanas, una falla en el proceso de registro impidió que algunas cuentas elegibles se registraran.

Matt Mooney dijo que en su intento de hacer crecer su cuenta y unirse al fondo de creadores, estuvo haciendo tres publicaciones por día. Desde su calificación la semana pasada, él estima que ha verificado si la falla se ha solucionado 20 veces al día.

“Una vez que finalmente llegué a los 10.000 seguidores, me sentí muy contento. Después, tras conocer sobre esa falla, el sentimiento fue decepción”, dijo Mooney. “Ahora, cada vez que publico, lo único que pienso es cuánto habría obtenido en el fondo del creador”.

Docenas de usuarios en TikTok, Twitter y el foro TikTokHelp de Reddit cuentan una historia similar de un error que impide que los usuarios se unan al fondo, con publicaciones que datan del 25 de febrero.

“Somos conscientes de un problema que está afectando el flujo de registro para el Creator Fund y estamos trabajando activamente en una solución que debería estar disponible en los próximos días”, dijo TikTok en un comunicado. “Continuamos escuchando y buscando comentarios de nuestra comunidad de creadores y evolucionando nuestras funciones para mejorar su experiencia en el programa”.

Para que les paguen por sus videos, los creadores debe tener 10.000 seguidores, 100.000 vistas acumuladas en los últimos 30 días y ser mayor de 18 años. Cada día, TikTok divide parte del fondo entre los miembros elegibles, en lugar de compartir un porcentaje constante de ingresos publicitarios como YouTube de Google. Los montos de los pagos se basan en factores que incluyen vistas, compromiso y adherencia a las reglas de contenido.

