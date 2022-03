EEUU confirma que Rusia le ha entregado una lista de personas no gratas

Washington, 23 mar El Gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que su embajada en Moscú ha recibido una lista de diplomáticos declarados personas no gratas por el Ministerio ruso de Exteriores. "Este es el último paso inútil e improductivo de Rusia en nuestra relación bilateral", lamentó un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado. EE.UU. instó a Rusia a "poner fin a las expulsiones injustificadas" de sus diplomáticos y personal de la embajada. La fuente estadounidense consideró que "ahora más que nunca es crucial que ambos países tengan el personal diplomático necesario para facilitar la comunicación entre ambos Gobiernos". El Ministerio ruso de Exteriores informó este miércoles de que había entregado a EE.UU. una lista de diplomáticos estadounidenses declarados personas no gratas, que deben abandonar el país en respuesta a la expulsión por parte de Washington de funcionarios rusos de la Misión Permanente del país ante la ONU. "El 23 de marzo, un alto cargo de la misión diplomática de EE.UU. en Moscú, que fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores, recibió una nota con una lista de empleados diplomáticos estadounidenses declarados personas no grata", señaló la diplomacia rusa en un breve comunicado. EE.UU. decidió a principios de este mes expulsar a un funcionario ruso que trabajaba para Naciones Unidas y al que acusaba de actuar como "agente de inteligencia" para Moscú. Antes, Washington había declarado personas no gratas a doce diplomáticos de la misión rusa ante la ONU a los que acusó de "espionaje" y a quienes dio hasta el 7 de marzo para que abandonaran el país. La tensión internacional se ha disparado a niveles no vistos desde la Guerra Fría desde que Rusia iniciara la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero.EFE ssa