A partir de 2028, la marca Chrysler sólo ofrecerá vehículos eléctricos

Washington, 23 mar La marca Chrysler, ahora integrada en el grupo Stellantis del que también forman parte Peugeot, Citroen, Jeep y Fiat, sólo ofrecerá vehículos eléctricos a partir de 2028 y considera que su principal rival es el fabricante Tesla, según señaló la nueva consejera delegada de la compañía, Chris Feuell. Feuell, que ocupa el cargo desde noviembre de 2021 y es la primera mujer que dirige la histórica marca estadounidense, dijo a EFE durante un encuentro con medios de comunicación que Tesla es el principal rival y modelo para la "revitalización" de la compañía. "Tesla es el líder en el mercado de los vehículos de batería eléctrica. Me impresiona mucho como se relacionan con sus clientes, de forma muy proactiva y moderna, en materia de ventas", dijo Feuell. "Hemos aprendido mucho no sólo de sus vehículos y tecnología sino también de su relación con los clientes", añadió. Feuell confirmó que Chrysler quiere poner en el mercado en 2025 su primer vehículo totalmente eléctrico. Y para 2028 toda la gama de automóviles de la marca será eléctrica. El plan de Chrysler está favorecido por el hecho de que en estos momentos sólo cuenta con dos modelos en el mercado, el monovolumen Pacifica y la berlina 300. Chrysler presentó en enero de este año en la feria de la electrónica CES en Las Vegas (Estados Unidos), el prototipo Airflow, un vehículo eléctrico que señala la dirección que tomará la compañía para diseñar sus nuevos vehículos. Feuell dijo a preguntas de EFE que tiene previsto dirigir de forma "muy distinta" la compañía, que considera no ha sido cuidada desde hace mucho tiempo. "En su mejor momento, en 2004, la marca Chrysler tenía 12 modelos y vendía 650.000 unidades al año. Desde entonces, ha quedado reducida a dos modelos y unos 120.000 vehículos al año", explicó. "Eso deja a las claras la falta de atención y prioridad que ha sufrido Chrysler antes de mi llegada", continuó. Feuell también se comprometió a que la mujer tenga un mayor peso en la compañía y dijo que el 50 % de su equipo ya está formado por mujeres. "Me veo a mi misma con un gran responsabilidad para apoyar a las mujeres en esta organización así como en el sector", dijo. Feuell terminó señalando que el consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, está comprometido "con la diversidad e inclusión" dentro de la compañía. EFE jcr/cfa