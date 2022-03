Unesco: Ecuador debe reforzar estructura de textos y ortografía en 4º de EGB

Quito, 22 mar Los estudiantes de Ecuador obtuvieron un buen desempeño en la prueba de Escritura del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), a cargo de la Unesco, pero los alumnos del cuarto curso de la educación general básica (EGB) necesitan reforzar la estructura de los géneros y la ortografía. Así lo indicaron los resultados del examen, publicados este martes, donde los estudiantes ecuatorianos se caracterizaron por escribir textos que se adecúan a la consigna y que mantienen el tema central, sin repetir palabras y conservando la concordancia al interior de las oraciones. En cambio, el rendimiento de los alumnos del cuarto año de primaria fue el más discreto, por lo que la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco recomendó incidir en la estructura de los géneros textuales y en la ortografía inicial. La ERCE 2019 fue realizada a estudiantes de educación primaria de dieciséis países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El examen consistió en todos los casos en la puesta en práctica de sus habilidades en la elaboración de textos a partir de una situación comunicativa. En Ecuador, a los estudiantes de cuarto año de EGB se les pidió una carta narrativa sobre un viaje y un texto de presentación de un baile, y a los de séptimo año una carta de petición y un texto descriptivo de un animal inexistente. NO RESPONDIERON AL GÉNERO SOLICITADO Así, la mayoría de los estudiantes de cuarto de EGB de Ecuador logró escribir focalizado en el tema solicitado (84 % en la carta y 53 % en el texto narrativo), pero no respondió al género solicitado, pues el 58 % no lo hizo con el formato de una carta y el 49 % tampoco aplicó la estructura correcta en el texto narrativo. En el dominio textual, el 55 % de las cartas fueron escritas sin repeticiones ni imprecisiones, y este porcentaje sube al 62 % en el texto narrativo, mientras que cerca del 90% mantuvo el tema central del texto. Además, 2 de cada 3 estudiantes mantuvieron la concordancia al interior de las oraciones, sin presentar errores, aunque solo el 23 % al escribir una carta y el 32 % un texto narrativo lograron haberlo con cohesión. Respecto de las convenciones de legibilidad, el 60 % del alumnado no presentó errores de puntuación, pero el 11 % en las cartas y el 17 % en el texto narrativo presentaron una asociación entre fonema (sonido) y grafema (letra) incorrecta. MEJORES RESULTADOS EN SÉPTIMO GRADO En el caso de los estudiantes de séptimo de EGB, el 76,3 % explicitó el propósito solicitado al redactar una carta y el 48 % hizo lo propio con el texto narrativo, y una proporción similar de estudiantes logró adecuarse al género en ambas consignas Además, el 58 % de los estudiantes al escribir una carta y el 36 % al escribir un texto narrativo presentaron un registro adecuado a la situación formal. En cuanto al dominio textual, poco más de la mitad de los estudiantes ecuatorianos de séptimo año de primaria escribieron textos sin repeticiones ni imprecisiones y casi la totalidad logró mantener el tema central en su escrito. Asimismo, el 61 % de las cartas y el 73 % de los textos narrativos del alumnado del séptimo ciclo mantuvieron la concordancia al interior de las oraciones, mientras que 8 de cada 10 estudiantes escribieron de manera cohesionada, manteniendo los referentes y sin omitir palabras relevantes, como verbos y sujetos. En cuanto a las convenciones de legibilidad, un tercio de los estudiantes de séptimo escribió textos que presentan una asociación entre el fonema y el grafema en todas sus palabras y el 75 % no presentó errores de puntuación. EFE fgg/sm/rrt