Pedro Sánchez insta a la UE a actuar para evitar ser "rehenes" de Putin

Londres, 22 mar El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cree que los líderes de la Unión Europea (UE) han de "tomar medidas" para bajar los precios energéticos y así evitar que Europa se convierta en "rehén" del presidente ruso, Vladímir Putin, según dijo al "Financial Times" (FT). En una entrevista con el diario económico británico, Sánchez señala que la próxima cumbre de la OTAN -este jueves- debe ayudar a España y otros países que están teniendo dificultades para lidiar con las grandes subidas en los precios de la gasolina y la electricidad así como a los que buscan disminuir su dependencia del gas ruso. "Si la UE no nos da herramientas para responder a esta emergencia energética, será difícil, no ya solo para España, sino para todos los Estados miembros asumir el enorme coste económico", advirtió el político socialista. El Gobierno de Sánchez baraja actualmente poner topes al precio mayorista de la electricidad como medida de urgencia para desacoplarlo del gas, disparado por la guerra de Ucrania. Según el presidente del Ejecutivo español, Moscú buscó mantener los precios energéticos europeos elevados, manteniendo bajas las reservas de gas el pasado año como parte de una estrategia prebélica. "Tenemos que defender a nuestros ciudadanos; Europa no puede ser un rehén energético de Putin", dijo Sánchez al FT, mientras urgió a "incrementar nuestra independencia energética al mismo tiempo que adaptamos nuestro sistema de precios a una nueva realidad". Y arguyó que "si las industrias ralentizan su producción, no es porque tengan un problema con la demanda, es porque tienen unos costes energéticos que son absolutamente insoportables". El FT considera que Sánchez tendrá que superar una fuerte resistencia por parte de los Estados del norte de la UE para llevar a cabo los cambios que pretende en el mercado de la electricidad. Como preparativos antes de la citada cumbre, Sánchez viajó esta semana a París y Bruselas donde se ha entrevistado con el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro belga, Alexander De Croo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El FT recuerda asimismo las presiones que actualmente afronta Sánchez en España, a raíz de las recientes protestas de agricultores en Madrid contra los elevados precios de la energía. Según el presidente, "Europa no puede permitir que la cumbre termine sin acuerdo; necesitamos medidas y las necesitamos ya". "El impacto (económico de la guerra) será mayor o menor en función de la respuesta de Europa a la crisis", alertó. Sánchez también recordó que España podría contribuir en mayor medida a la independencia energética de la UE, como poseedor de casi un tercio de las plantas de almacenamiento de gas natural licuado, siempre que se mejorasen las interconexiones con Francia. Y consideró que la exportación de ese gas, que procede en gran medida de Argelia, es parte de la "gran oportunidad para España, tras la salida del Reino Unido de la UE, de posicionarse como uno de los principales actores" del bloque.