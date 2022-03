Martinelli tacha de ficción pesquisa en España por espionaje

Ciudad de Panamá, 21 mar El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) tildó este lunes de "telenovela" el hecho de ser investigado en España por supuestamente espiar a su presunta pareja con la ayuda de agentes de la Guardia Civil española, y dijo que leerá libros sobre mitología para entender este "cuento". "Hay que entender la mitología griega para ver si entendemos el cuento español", señaló Martinelli en un video colgado en su cuenta de Twitter desde una conocida librería en la capital panameña, con un libro en una de sus manos. El exgobernante indicó que no solo buscaba libros sobre la mitología griega, sino también nórdica porque él, a quien le "inventan de todo... esta telenovela nueva que me han inventado en España", quiere "entender lo que es la mitología". La Guardia Civil española investiga a Martinelli y a cuatro agentes de este cuerpo de seguridad por, aparentemente, formar parte de un grupo criminal para espiar en la isla de Mallorca (Mediterráneo) a una mujer que ha sido identificada como una supuesta pareja del político panameño, se informó la semana pasada en España. La operación se ha saldado de momento con seis personas detenidas: cuatro agentes de la Guardia Civil en las Islas Baleares, un trabajador de una empresa de seguridad y un particular, presuntamente implicados en estos hechos, ocurridos en 2020. Además, otras 5 personas, entre ellas Martinelli, están siendo investigadas por su presunta vinculación con esta banda criminal, que se autodenominaba Group Kougar, informó la Guardia Civil en ese archipiélago mediterráneo. De acuerdo con los investigadores, los detenidos organizaron, supuestamente por orden de Martinelli, un grupo de seguimiento "perfectamente jerarquizado" y formado por miembros de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas y personal de seguridad privada, dedicado a informar al político de las actividades de su pareja durante su estancia en la isla, uno de los destinos turísticos más conocidos de España. Los arrestados crearon grupos de WhatsApp para compartir la información de la vigilancia a la víctima, a la que llegaron a poner en su coche un dispositivo de seguimiento, según recogen periódicos locales de Mallorca. En julio de 2020, la víctima denunció ante la Guardia Civil el acoso y seguimiento al que se encontraba sometida por parte de los ahora detenidos, quienes "habrían llegado a poner en peligro su integridad física, así como la de las personas de su entorno". El pasado mes de noviembre, Martinelli fue absuelto en Panamá por un caso de supuestas escuchas ilegales, aunque tiene abiertas otras causas judiciales en su país. EFE fa/gf/cpy