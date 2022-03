Martes, 22 de marzo de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 22 mar .- Moscú/Leópolis (Rusia/Ucrania).- Ucrania resiste desde hace 27 días los ataques rusos, mientras que las fuerzas prorrusas admiten que en los puntos más calientes de la ofensiva, como en Mariúpol, no logran avanzar tan rápido como quisieran y en los alrededores de Kiev las tropas están estancadas desde hace semanas. (foto) (vídeo)(audio) .- Odesa (Ucrania).- Mientras que los rusos van intensificando las acciones contra la región de Odesa, en el suroeste de Ucrania, los abuelos ucranianos se sientan tranquilos en el parque para jugar al ajedrez ya que ante la imposibilidad física, mental y económica de huir, solo les queda una opción: quedarse en la ciudad y esperar. (foto)(vídeo)(audio) .- Roma (Italia).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervendrá por vídeoconferencia ante el Parlamento italiano reunido en sesión conjunta para pedir ayuda ante la invasión rusa de su país, como ha hecho en otros países como Estados Unidos, Alemania, Israel y Reino Unido, y unos 20 parlamentarios italianos han anunciado que no asistirán al considerarlo propaganda. (foto) (vídeo)(audio) .- Korczowa (Polonia).- Es un lugar nada acogedor, sin ventilación en pandemia, huele a un viaje de días huyendo de la guerra y se respira desesperación por haberlo perdido todo. Los refugiados ucranianos descansan sobre camas plegables, rodeados de carteles de tiendas de Inditex que vendían en este centro comercial de la ciudad polaca de Korczowa. (foto)(vídeo) .- Roma (Italia).- Más de 80 refugiados procedentes de toda Ucrania, en su mayoría niños, ancianos y discapacitados, llegan hoy a Italia en una caravana compuesta por una cuarentena de vehículos tras un largo viaje desde la ciudad de Leópolis, en la primera misión de la Cruz Roja y la Protección Civil italianas desde el inicio de la guerra. (foto)(vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Los ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea se reúnen este martes en Bruselas para preparar la cumbre que tendrá lugar al final de la semana, en la que se debatirán las nuevas medidas para hacer frente a los desorbitados precios energéticos como consecuencia de la guerra en Ucrania. (vídeo) .- Guangxi (China).- Continúan las tareas de rescate en el sur de China, donde este lunes se estrelló un Boeing 737-800 de la aerolínea China Eastern con 132 personas a bordo, aunque las posibilidades de encontrar supervivientes son remotas. (foto)(vídeo)(audio) .- Varias ciudades.- En medio de una coyuntura global que pone en riesgo la seguridad alimentaria, el mundo mira hacia América como una alternativa de supervivencia, pero se encuentra con que el Cono Sur del continente, una de la zonas con los campos más fértiles, está seco. (foto)(vídeo)(audio) .- Petorca (Chile).- Desde Petorca, el epicentro de la sequía en Chile, decenas de campesinas, dirigentes vecinales y activistas ambientales protagonizan desde hace décadas la lucha contra la escasez hídrica en uno de los países más afectados por la falta de agua en América Latina. (foto)(vídeo) .- Pamplona (España).- La madera es el material de construcción del futuro. Es sostenible y regenerable, con un índice de eficiencia energética mucho mejor que el del ladrillo y el hormigón, y una aliada en el camino hacia la descarbonización de la economía europea, según los socios del proyecto Eguralt. (foto)(vídeo)(audio) .- Dacca / Nueva Delhi.- Nueva Delhi y Bangladesh encabezaron un año más la lista de capitales y países con la peor calidad del aire en 2021, según el último informe anual de contaminación del aire publicado por la suiza IQAir, una posición que no han abandonado en los últimos cuatro años, entre escasos progresos. (foto) (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- El candidato presidencial de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, anuncia quién será su compañero de fórmula mientras las autoridades electorales deciden si autorizan un recuento de los votos para el Senado tras las denuncias de irregularidades en los datos oficiales. (foto)(audio)(vídeo) .- San Cristóbal de las Casas (México).- Centenares de migrantes han llegado en los últimos días a San Cristóbal de las Casas, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, ante el cierre repentino de las oficinas de regularización migratoria de la ciudad fronteriza de Tapachula a raíz de varios altercados entre los extranjeros y las autoridades. (foto)(vídeo) .- Colombo (Sri Lanka).- Sri Lanka desplegó este martes a soldados en gasolineras estatales para garantizar la seguridad tras la muerte de al menos tres personas, una de ellas apuñalada, en las largas colas causadas por la escasez y los elevados precios, en medio de una aguda crisis económica que padece la nación isleña. (foto) (vídeo) .- Islamabad (Pakistán).- Comienza en Pakistán el Consejo de Ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), con el ministro de Exteriores chino como invitado especial. (foto) (vídeo) .- Tokio (Japón).- Tokio acoge la mayor exposición de robots de Japón hasta la fecha, una muestra con 130 piezas, desde androides a entidades virtuales o exoesqueletos mecánicos, a través de las que invita a reflexionar sobre la evolución del hombre y su esencia. (foto) (vídeo)(audio) .- Montevideo (Uruguay).- ¿Qué pasa si en el país del mate se prohíbe la yerba? Ese es el extravagante punto de arranque de "Mateína", la película uruguaya sobre la que uno de sus directores, Pablo Abdala, conversa con Efe. (foto) (vídeo) .- La Habana (Cuba).- El "pagador de promesas" cubano, Omar Quintero Montes de Oca, asegura a Efe que tiene "más fe, amor y una responsabilidad" tras cumplir su promesa a la Virgen de la Caridad -por un "milagro" para la salud de un hijo- de caminar los casi 900 kilómetros que separan La Habana de su santuario, en El Cobre, una hazaña a la que han asistido, en persona y por las redes, miles de personas. .- Buenos Aires (Argentina).- El instituto de estadísticas de Argentina publica las cifras de balanza de pagos y de deuda externa del cuarto trimestre de 2021, cuando se intensificaron las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar el acuerdo recientemente aprobado para facilitar la devolución del préstamo de 44.000 millones de dólares concedido en 2018. (video) og/aca/EFETV 