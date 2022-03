Martes, 22 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

================ UCRANIA GUERRA ================= SITUACIÓN Rusia bombardea Odesa y Kiev e intenta forzar la rendición de Mariúpol Moscú/Leópolis Las fuerzas rusas bombardearon este lunes un centro comercial en Kiev y, por primera vez en 26 días de guerra, viviendas en Odesa, dos puntos estratégicos en el mapa de la ofensiva rusa junto a Mariúpol, ciudad portuaria a la que intentó obligar sin éxito a rendirse tras más de dos semanas de asedio. En la capital, al menos ocho personas murieron en un bombardeo anoche de un centro comercial que también destruyó seis viviendas en el distrito de Podilsk, en el que hay dos escuelas y dos guarderías, dijo en Telegram el alcalde, Vitali Klitschko. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashénkov, afirmó que el centro comercial servía de almacén para lanzacohetes y munición, y estaba inoperativo, por lo que fue destruido por "armas de largo alcance de alta precisión". UCRANIA Zelenski: para cumplir ultimátum de Rusia tienen que destruirnos a todos Leópolis (Ucrania) El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que su país no puede cumplir el ultimátum de Rusia de entregar la estratégica ciudad de Mariúpol porque para ello las fuerzas rusas tendrían que destruir al pueblo ucraniano. "Ucrania no podrá cumplir el ultimátum. No podremos hacerlo físicamente. ¿Cómo se puede hacer esto? Tendrían que eliminarnos a todos y entonces su ultimátum se cumplirá automáticamente", dijo Zelenski en una entrevista con medios europeos, un extracto de la cual fue publicado por el digital ucraniano "Obschestvennoye", informa Ukrinform. UE La UE financiará más armas para Ucrania y evalúa sancionar la energía rusa Bruselas Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) dieron este lunes su acuerdo político para financiar con otros 500 millones de euros armas para que Ucrania se defienda del invasor ruso, y decidieron seguir explorando nuevas sanciones contra Moscú que podrían afectar las exportaciones energéticas, en concreto de petróleo o carbón. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció en una rueda de prensa tras el Consejo de ministros comunitarios el "acuerdo político" para utilizar otros 500 millones de euros del Fondo Europeo en Apoyo de la Paz (FEAP) para Ucrania, una decisión que se deberá formalizar más adelante. UE Francia, EEUU, R.Unido, Alemania e Italia acuerdan seguir presionando a Putin París Los líderes de Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania e Italia, el quinteto que sigue de cerca la situación de Ucrania, reafirmaron este lunes en una reunión telemática su voluntad de mantener la presión al presidente ruso, Vladímir Putin, para que ponga fin a la guerra en Ucrania. En esa conversación, según indicó el Elíseo, hablaron sobre la situación humanitaria en la ciudad ucraniana de Mariúpol, que tacharon de "crítica", y sobre la urgencia de obtener el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria. UCRANIA GUERRA JAPÓN Tokio ve "irracional" e "inaceptable" que Moscú suspenda negociaciones de paz Tokio El primer ministro nipón, Fumio Kishida, consideró este martes "extremadamente irracional y totalmente inaceptable" la decisión anunciada por Rusia de suspender las negociaciones de un tratado de paz a raíz de las sanciones impuestas por Tokio tras la invasión de Ucrania."La reacción de Rusia es extremadamente irracional y totalmente inaceptable", dijo Kishida ante el Comité de Presupuestos de la Dieta (Parlamento) tras la decisión anunciada a última hora del lunes por Moscú.Por su parte, el ministro portavoz, Hiokazu Matsuno, explicó en rueda de prensa que la Cancillería nipona ha transmitido una protesta al embajador ruso en Japón, Mikhail Galuzin. AGRICULTURA Bruselas confirma las medidas para el campo frente a la guerra en Ucrania Bruselas La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes las medidas que va a adoptar para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania sobre el sector agroalimentario, así como las acciones para atenuar las consecuencias del incremento de los precios del gasóleo en el ámbito pesquero. "La Comisión anunció propuestas muy concretas para poder asegurar esa preservación de las capacidades de producción (en el sector agroalimentario)", indicó el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea, al término de una reunión de ministros de la UE. RUSIA Rusia informa de la muerte de subcomandante de flota de mar negro en Mariúpol Moscú El subcomandante de la Flota del mar Negro, capitán de primer rango Andréi Paliy, ha fallecido en Ucrania durante combates que se libran en Mariúpol, en el sureste del país, informó el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev."Fui amigo de Andréi Nokoláevich (patronímico de Paliy). Era un hombre abierto y honrado. Un verdadero oficial de una dinastía militar", escribió Razvozhaev en su canal de Telegram. EE.UU. Biden alerta que Rusia prepara posibles ciberataques contra Estados Unidos Washington El presidente estadounidense, Joe Biden, alertó este lunes que Rusia está "explorando opciones" para lanzar posibles ciberataques contra Estados Unidos, y pidió al sector privado del país que actúe urgentemente para reforzar sus defensas. Biden hizo esa advertencia al comienzo de una semana que estará más centrada que nunca en la guerra en Ucrania, ya que este miércoles viajará a Bruselas y después a Varsovia para tratar de reforzar la respuesta aliada a la invasión rusa del territorio ucraniano. Estados Unidos temía desde hace tiempo que Rusia pudiera responder con ciberataques a las sanciones que ha impuesto a Moscú por su invasión de Ucrania, y este lunes aseguró que ha detectado "actividad preparatoria" en ese sentido. RUSIA Justicia rusa declara "extremista" a Meta y prohibe Facebook e Instagram Moscú La Justicia rusa satisfizo este lunes la demanda de la Fiscalía de prohibir en el país las actividades del gigante tecnológico Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, al considerarle una organización extremista por permitir llamamientos a la violencia contra rusos. "Queda prohibida la actividad de la multinacional estadounidense Meta Platforms de ofrecer las redes sociales Facebook e Instagram en el territorio de la Federación Rusa por actividades extremistas", señaló el tribunal de Tverskói en un comunicado en Telegram. El fallo no se aplica al servicio de mensajería WhatsApp de Meta debido a que no contiene funciones para la difusión pública de información, añadió. POLONIA El gobierno polaco culpa a Merkel y a la UE de "construir el poder de Putin" Cracovia (Polonia) (EFE). - El vicepresidente del Gobierno polaco, Zbigniew Ziobro, culpó a la excanciller alemana Angela Merkel y a la Unión Europea (UE) de "construir" el poder del presidente ruso, Vladímir Putin. En una entrevista publicada este lunes en un semanario polaco, Ziobro atribuyó a Merkel "responsabilidad personal" en la "creación del monstruo que hoy asesina a mujeres y niños en Ucrania". ___________________________________ NICARAGUA OPOSICIÓN La opositora Cristiana Chamorro es condenada a 8 años de prisión en Nicaragua Managua La opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, fue condenada este lunes a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.Chamorro, periodista de profesión de 68 años de edad y quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, fue condenada por el juez Luden Martín Quiroz, del juzgado noveno distrito penal de juicio de Managua, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que dio seguimiento al caso, en una declaración. SUECIA SUCESO Mueren dos mujeres atacadas en una escuela por un joven que fue detenido Copenhague Dos mujeres murieron este lunes en una escuela de la ciudad sueca de Malmö, en el sur del país, tras ser atacadas por un joven que ha sido detenido como sospechoso de asesinato, informó la policía.Las dos mujeres, de unos 50 años, fueron heridas en la escuela latina en la que trabajaban, pero fallecieron tras ser trasladadas en ambulancia al hospital, según un comunicado policial.Un hombre de 18 años fue arrestado en relación con el incidente, sospechoso de asesinato, y la Policía sueca investiga el caso.Unas 50 personas estaban en la escuela cuando ocurrió el incidente. MALI TERRORISMO Mueren cuatro soldados y 22 yihadistas en nuevos ataques en Mali Bamako Las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA) abatieron este lunes a un total de 22 terroristas en dos ataques yihadistas ocurridos en las regiones de Mopti (centro) y Gao (norte), en los que murieron también cuatro soldados, informaron a Efe fuentes de seguridad.El primer ataque tuvo lugar en la población de Boni, en Mopti, cuando los efectivos malienses procedían a repeler un ataque yihadista después de que una patrulla militar cayera en una emboscada. En este suceso, murieron 13 atacantes y dos soldados.Las fuentes añadieron que otros siete uniformados resultaron heridos y dos terroristas fueron detenidos. CHINA ACCIDENTE Todavía sin indicios de supervivientes del avión siniestrado en China Pekín Las tareas de rescate continúan este martes en el condado de Tengxian de la provincia meridional de Guangxi, donde este lunes se estrelló un Boeing 737-800 de la aerolínea China Eastern con 132 personas a bordo, sin que se haya informado todavía del hallazgo de ningún superviviente ni de las cajas negras.El avión realizaba el trayecto entre las ciudades de Kunming (suroeste) y Cantón (sureste) y despegó a las 13.15 hora local (05.15 GMT) del lunes antes de precipitarse a tierra en Guangxi a las 14.38 hora local (06.38 GMT).Por el momento ninguna fuente oficial ha aclarado si viajaban extranjeros a bordo del aparato malogrado. FORO AGUA Líderes mundiales piden más concertación global ante los desafíos del agua Dakar Líderes políticos internacionales pidieron este lunes en la inauguración de la novena edición del Foro Mundial del Agua, que se celebra esta semana en Dakar, una mayor concertación mundial para solventar los desafíos relacionados con el agua. "Profundizar en esa cooperación es la razón por la que estamos hoy aquí", declaró en una alocución a través de un vídeo la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von Der Leyen, al señalar que el agua dulce no debe ser una fuente de conflicto, sino un símbolo de asociación. En este sentido, Von Der Leyen anunció una nueva iniciativa del Team Europe (Equipo Europa: instituciones de la UE y sus Estados miembros) con la que se financiarán proyectos relacionados con gestión de aguas transfronterizas en África por valor de "más de 400 millones de euros", si bien no facilitó detalles. ESPAÑA MARRUECOS Sánchez visitará el miércoles Ceuta y Melilla Madrid El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hará el próximo miércoles una visita institucional a Ceuta y Melilla, ciudades españolas fronterizas con Marruecos, informaron este lunes a Efe fuentes del Ejecutivo.Sánchez ha fijado esta visita después de que se haya dado por iniciada una nueva etapa en la relación con Marruecos tras el cambio en la posición del Gobierno de España sobre el Sahara Occidental, antigua colonia española cuya soberanía reclama Marruecos. FRANCIA ESPAÑA Sánchez logra el apoyo de Macron para reformar los precios de la energía París Pedro Sánchez recibió este lunes el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, en su gira para defender el desacoplamiento del precio de la electricidad respecto de los del gas, y puso presión a la Comisión Europea, que debe presentar propuestas en la cumbre europea del jueves y viernes próximos. Antes de empezar un encuentro en París con Macron, dentro de la gira que inició la semana pasada por varias capitales europeas, Sánchez señaló ante la prensa los dos aspectos a su juicio "fundamentales" que habrá que resolver en esa cumbre de Bruselas: "garantizar el suministro energético y la evolución del precio del gas y su traslado al precio de la electricidad". EE.UU. SUBASTAS Christie´s subasta el retrato de Marilyn de Warhol, en 200 millones de dólares Nueva York Christie's anunció este lunes la subasta de uno de los icónicos retratos de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol, que será ofrecido en mayo durante la venta de arte del siglo XX de la firma y cuyo valor se ha estimado en unos 200 millones de dólares (unos 182 millones de euros). Según Christie's, "Shot Sage Blue Marilyn" es "uno de los cuadros más significativos en salir a subasta en toda una generación" y puede convertirse en "la obra del siglo XX más cara" vendida en una subasta. EFE nch-cd/ga/ics