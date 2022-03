Los Colts firman al pasador Matt Ryan, MVP de la temporada 2016 de la NFL

Redacción Deportes, 21 mar Los Indianapolis Colts anunciaron este lunes la contratación del pasador Matt Ryan, Jugador Más Valioso de la temporada 2016 de la NFL (MVP, por sus siglas en inglés) cuando jugó para los Atlanta Falcons. "Estamos encantados con la oportunidad de adquirir al probado veterano Matt Ryan que traerá tremenda experiencia a nuestro equipo", fue el mensaje de bienvenida que dio el gerente general de los Colts, Chris Ballard, a Ryan. El directivo confió en que con el ex mariscal de campo de los Falcons, de 36 años, los Colts logren clasificar a los playoffs de la temporada 2022 luego de que en 2021 les fue insuficiente al firmar una marca de 9-8 en el Sur de la Conferencia Americana. "El liderazgo de Matt y el conjunto de habilidades que tiene complementará el crecimientos de nuestra franquicia y nos llevará al éxito", pronosticó Ballard. A cambio de los servicios de Ryan, los Falcons recibirán una selección de tercera ronda, número 82 global, de parte de Indianapolis en el Draft de este año. El nacido en Exton, Pennsylvania, estuvo con Atlanta durante 14 temporadas; su mejor año fue el 2016 en el que además de MVP fue designado como Mejor ofensivo del año y llevó a los Falcons al Super Bowl LI que perdieron ante los New England Patriots. El cuatro veces Pro Bowl llegó a los Falcons en 2008, seleccionado como tercero global, y al final de la temporada recibió el premio como Novato ofensivo del año. Ante la salida de su histórico pasador los Atlanta Falcons contrataron a Marcus Mariota, de 28 años, por las próximas dos temporadas a cambio de 18.75 millones de dólares. Mariota, ex de Las Vegas Raiders, estará bajo las órdenes de un viejo conocido, el entrenador Arthur Smith, quien fue su coordinador ofensivo en su paso por los Titans en 2019. Los Raiders también amarraron al veterano apoyador de 30 años, Kyler Fackrell, quien en 2021 jugó para Los Angeles Chargers. En otras contrataciones relevantes de la agencia libre de este lunes los Seattle Seahawks firmaron a Austin Blythe, ex centro de los Kansas City Chiefs. Blythe peleará por la posición en Seattle con Ethan Pocic y Kyle Fuller, quien fue el indiscutible la temporada anterior. En Philadelphia, los Eagles reforzaron su ofensiva con el receptor Zach Pascal de 26 años, ex de los Colts y los Buffalo Bills contrataron al receptor Jameson Corwder, quien jugó para los Jets el año pasado. EFE as/rcg/cav