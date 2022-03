La ausencia de Rusia devalúa los Mundiales, Smart y Díaz a refrendar el éxito olímpico

Madrid, 22 mar La ausencia de los patinadores rusos, debido a las sanciones contra su país por la guerra de Ucrania, devalúa los Campeonatos del Mundo de patinaje artístico que comienzan este miércoles en Montpellier (Francia), en los que España participará en la prueba masculina con Tomás Guarino, en parejas con Dorota Broda y Pedro Betegón y en danza con Olivia Smart y Adrià Díaz, octavos en los recientes Juegos Olímpicos de Pekín. Rusia fue el país dominador de esa cita olímpica, con seis medallas, y su ausencia, junto a la de otros campeones olímpicos como el estadounidense Nathan Chen y la pareja china Sui Wenjing y Han Cong, abre la puerta del podio a muchos competidores. Para el equipo español, las opciones se centran en la pareja de danza que forman Smart y Díaz, que firmó una actuación sobresaliente en Pekín con una octava posición que le dio un diploma olímpico, el primera para España en este deporte. En los mundiales de 2021, los representantes españoles fueron Sara Hurtado y Kirill Jaliavin, que acabaron undécimos. El otro dúo de patinadores que sorprendió en Pekín, el formado por Laura Barquero y Marco Zandron, que ocupó la undécima plaza, no puede participar debido al positivo por dopaje de la madrileña, aún pendiente de resolución y de sanción. Su puesto lo ocuparán Dorota Broda y Pedro Betegón, que en enero obtuvieron la medalla de oro en la Icelab Internacional Cup de Bérgamo (Italia). Tomás Guarino, que en la Challenge Cup disputada el mes pasado en La Haya terminó noveno, estará en la competición masculina. Fue vigésimo segundo en los últimos Europeos y es el primer representante español en un Mundial desde 2018, año en el que compitió Javier Raya (37º) tras la retirada de Javier Fernández, campeón en 2015 y 2016. En esta prueba masculina la ausencia de Chan deja al japonés Yuma Kagiyama, subcampeón olímpico, como claro favorito. Su principal rival está en su propio equipo, Shoma Uno, bronce en Pekín. No acudirá a Montpellier el doble campeón olímpico Yuzuru Hanyu, tras su frustrado intento de sumar un tercer oro en la capital china. El campeón del torneo de los cuatro continentes, el surcoreano Junhwan Cha, quinto en los Juegos, aspira ahora al podio mundial, al igual que el estadounidense Vincent Zhou, bronce mundial en 2019 y que no pudo disputar los Juegos por covid. Su compañero Ilia Malinin debuta en la categoría sénior. También en la prueba femenina el oro apunta a Japón. La medallista olímpica de bronce Kaori Sakamoto llega a Francia con la mejor marca de la temporada, 233,13 puntos. Su compatriota Wakaba Higuchi, la surcoreana Young You, que ejecuta un triple Axel, y la estadounidense Alysa Liu son asimismo favoritas en una disciplina en la que se echará especialmente de menos el patinaje magistral de la escuela rusa. La competición por parejas se centra en el duelo entre los equipos de Estados Unidos y Japón, Alexa Knierim/Brandon Frazier, con la mejor marca de la temporada, 212,68 puntos, y Riku Miura/Ryuichi Kihara (JPN), sin olvidar a los vigentes campeones estadounidenses, Ashley Cain-Gribble/Timothy LeDuc. Solo en danza sobre hielo los mundiales contarán con la presencia de los campeones olímpicos, los franceses Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, que aspiran a su quinto título mundial. Tras establecer una nueva puntuación total de 226,98 en Pekín, parecen preparados para resistir la competencia de los estadounidenses Madison Hubbell y Zachary Donohue, bronce en Pekín, o los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier, bronce en la anterior edición. El japonés Daisuke Takahasi, que fue campeón del mundo de patinaje en 2010, el primero en la historia de su país en este deporte, se retiró en 2014 y, tras reaparecer en 2018, se ha cambiado a la danza sobre hielo y debuta en Montpellier al máximo nivel, con 36 años, formando pareja con Kana Muramoto. La federación internacional, ISU, reparte en estos mundiales premios en metálico que suman 886.000 dólares y que beneficiarán a los que ocupen los seis primeros puestos. Los ganadores individuales recibirán 64.000 dólares y cada pareja campeona, 90.000. Programa de los campeonatos (horario local): Miércoles: Programas cortos femenino (11.10 h) y por parejas (18.30 h) Jueves: Programa corto masculino (11.30 h), patinaje libre por parejas (18.53 h) Viernes: Danza rítmica de danza sobre hielo (11.00 h), patinaje libre femenino (18.00 h) Sábado: Patinaje libre masculino (10.55 h), danza libre de danza sobre hielo (17.55 h) Domingo: Gala de exhibición (14.30 h).