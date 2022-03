El resurgir de un Nairo Quintana que quiere el podio en la Volta

L'Escala (Girona), 22 mar El ciclista colombiano Nairo Quintana no ha vivido en los últimos tiempos su mejor momento a nivel de resultados, quedándose lejos de la brillantez que mostró entre 2014 y 2017, cuando ganó la Vuelta a España (2016), el Giro de Italia (2014), la Tirreno-Adriático (2015 y 2017) y la Volta a Catalunya (2016), en la que en esta edición pretende regresar al podio. "El objetivo es buscar el podio e intentar ganar alguna etapa", sentenció el ciclista del equipo Arkéa Samsic, que el año pasado terminó decimocuarto en la general de la Volta. Pero este inicio de temporada, en el que ha ganado el Tour de Provenza y el Tour de los Alpes Marítimos y del Var, además de finalizar en la quinta posición en la general de la París-Niza, le ha aportado ilusión. La preparación invernal, según el deportista de Cómbita, ha sido la clave. "Hemos tenido un buen comienzo y estamos motivados porque hemos trabajado muy bien durante el invierno. Al final del año pasado hicimos un gran trabajo. Ahora se nota", aseguró Quintana en declaraciones a los medios de comunicación presentes en la Volta antes de subirse a la bicicleta. La confirmación de su buen momento fue el quinto puesto en la general de la reciente París-Niza. "Fue bastante rápida, pero esperamos que me haya recuperado bien para estar en buenas condiciones en la Volta", dijo el ciclista, ya pensando en las dos etapas de alta montaña que seguramente decidirán los primeros puestos de la prueba catalana. El miércoles llegará la primera con final en La Molina (Girona) y el jueves la segunda, con llegada en Boí Taüll (Lleida): "Para mí es mejor que no haya contrarreloj (a diferencia de la edición anterior). Nos hemos centrado en la montaña y en el buen trabajo de equipo. Son dos etapas de montaña bastante difíciles, pero bonitas para mí". La previsión es que el mal tiempo siga acompañando al pelotón de la Volta tras las dos primeras etapas, en las que el viento, la lluvia y el frío han sido protagonistas. "Tenemos que resguardarnos muy bien del frío porque sabemos que hay un temporal bastante intenso. Tenemos que cuidar esa parte para estar muy bien entre los favoritos", advirtió un Nairo sonriente. Los recorridos de las dos etapas de montaña de esta Volta no son desconocidos para el colombiano. Recientemente, inspeccionó con su equipo la subida a La Molina. "Hemos visto algún puerto y hay dos o tres que ya conocía", reveló. De hecho, quedan bastante cerca de su nuevo lugar de residencia, Andorra, donde Nairo se siente bien. "Es una zona que siempre me ha gustado mucho, una zona de montaña con una cultura muy similar a la nuestra (la colombiana)", explicó el ciclista de 32 años, que para esta temporada tiene la vista puesta en el Tour de Francia y la Vuelta a España. "Probablemente participaré en las dos", anunció Nairo. "Tenemos ganas de que lleguen, contamos con un gran equipo y este año en general hemos comenzado muy bien. Estamos motivados para las grandes vueltas y queremos hacerlo muy bien", añadió. Entre los escuderos del Arkéa Samsic, un equipo que en esta Volta ha sido confeccionado para ayudar a su jefe de filas, Nairo Quintana, hay otros dos colombianos, Miguel Eduardo Flórez y Winner Anacona. EFE 1011955 sej/vmc/ea