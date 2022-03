El partido de Duterte apoya al hijo de Marcos en los comicios presidenciales

Manila, 22 mar El partido PDP-Laban, al que pertenece el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció este martes su apoyo a la candidatura de "Bongbong" Marcos, el hijo del dictador Ferdinand Marcos, a la presidencia del país en las próximas elecciones programadas para el 9 de mayo. "El senador 'Bongbong' Marcos es el candidato cuya plataforma está más alineada con el programa del presidente Rodrigo Roa Duterte (...) él es el candidato elegido, ya que su visión de gobierno se alinea con la agenda del partido PDP-Laban", indicó en un comunicado el presidente del partido, Alfonso Cusi. El apoyo del PDP-Laban a Marcos contradice la razón misma de su nacimiento como organización política en 1982, ya que fue fundado por un grupo de opositores a la dictadura de Ferdinand Marcos, derrocado finalmente en 1986 tras una revolución pacífica y fallecido en su exilio de Hawai tres años más tarde. Cusi aclaró en una rueda de prensa recogida por el portal Rappler que el posicionamiento del partido "no se traduce automáticamente en un apoyo personal" del presidente a Marcos, a quien Duterte ha denigrado en público en los últimos meses, acusándolo de líder débil e insinuando que es adicto a la cocaína. Duterte todavía no se ha pronunciado en favor de ningún candidato a la presidencia, pero sí que ha mostrado su apoyo a su hija, Sara Duterte, como candidata a la vicepresidencia del país en una votación separada de la presidencial. Sara Duterte forma tándem con Marcos, al postularse por el mismo partido, lo que provocó el enfado inicial del actual presidente filipino, que deseaba una candidatura independiente para que su hija luchara por sucederle en la jefatura de Estado. Marcos, uno de los candidatos con más experiencia en la arena política y cuya candidatura se ha visto minada por denuncias que lo consideran no apto para el puesto al estar condenado por evasión fiscal, encabeza las encuestas de intención de voto con el apoyo del 55 % de los consultados, según la firma Pulse Asia Research. La fortuna expoliada de las arcas del país por su padre, valorada en 10.000 millones de dólares, y la dura represión durante la dictadura, no parece hacer mella en las opciones de "Bongbong" Marcos, impulsado por una gran maquinaria propagandística en las redes sociales. Le sigue de lejos la actual vicepresidenta, Leni Robredo, única mujer candidata, con el 21 % de los apoyos y quien trata de mostrarse como icono de resistencia frente al mandatario saliente, Rodrigo Duterte, y su sangrienta guerra contra las drogas. Robredo y "Bongbong" Marcos ya se vieron las caras en los comicios de 2016, cuando ambos fueron candidatos a la vicepresidencia y en los que se impuso Robredo de manera ajustada. EFE fsg/esj/ah