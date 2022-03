Diez datos sobre el agua que harán mirarla de otra manera al abrir el grifo

Dakar, 22 mar El Día Mundial del Agua coincide hoy con el noveno Foro Mundial del Agua, que se celebra esta semana en Dakar y congrega a gobiernos, instituciones internacionales, ONG, académicos, empresas y ciudadanos para tratar cuestiones relevantes sobre este recurso esencial. Estos son diez datos sobre el agua que, al abrir el grifo, harán que se mire de otra manera ese líquido indispensable: 1. SOLO UN 0,77 % ES AGUA DULCE La Tierra es conocida como el "Planeta Azul" debido a su color si se mira desde el espacio a causa de la gran extensión de los mares y océanos. Una realidad por la que parece que no deberíamos preocuparnos en relación con este líquido. No obstante, del agua existente el 97,5 % es salada y del 2,5 % dulce restante, el hielo supone un 70 %. De modo que, sólo disponemos del 0,77 % de los recursos hídricos del planeta. 2. LA PARADOJA DE ASIA La región de Asia y el Pacífico es la que concentra el mayor porcentaje del agua dulce, el 36 % mundial. La paradoja es que alberga al 60 % de la población mundial, por lo que la disponibilidad de agua per cápita es la más baja del mundo. Además, en esa región se encuentran siete países de los quince mayores extractores de aguas subterráneas, extracciones que son insostenibles y sobrepasan la mitad de la disponibilidad total de agua, según advierte la ONU. 3. EL 70 % SE DESTINA A LA AGRICULTURA Del consumo de agua dulce en el mundo, el sector agrícola supone en torno 70 %. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que, si las tendencias no cambian, el mundo necesitará en 2050 un 60 % más de alimentos y, para ello, la producción de alimentos basada en el regadío debería aumentar más del 50 %. El problema, subraya, es que la cantidad de agua necesaria para dicho crecimiento no está disponible. 4. UN 1 % MÁS DE GASTO CADA AÑO ¿Y a qué tendencias se refiere la FAO? Una de ellas es el crecimiento poblacional. Según las Naciones Unidas, el uso global de agua se ha multiplicado por seis en los últimos 100 años y sigue aumentando a un ritmo constante de un 1 % anual debido al crecimiento demográfico, al desarrollo económico y al cambio en los patrones de consumo. Por tanto, gastar más puede suponer un problema si no se gestiona bien y a tiempo. 5. MIGRACIÓN FORZADA DE 700 MILLONES DE PERSONAS La falta de agua dulce y la crisis del agua se considera una de las cinco principales amenazas a largo plazo para el planeta, según la clasificación de riesgo global del Foro Económico Mundial. Según las tendencias actuales, en 2030 la demanda de agua superará la oferta en un 40 % y ocasionará la migración forzada de hasta 700 millones. Ya hoy día, más del 50 % de las personas en el planeta viven en una área que sufre escasez de agua al menos un mes al año. 6. EL 91 % CUENTA CON AGUA POTABLE Al final del período de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000–2015), el 91 % de la población mundial utilizaba fuentes de agua potable y el 68 % contaba con instalaciones de saneamiento mejoradas, según la ONU. No obstante, se estima que cada año unas 829.000 personas mueren de diarrea por haber bebido agua potable no segura o por falta de saneamiento o higiene en las manos, siendo los más afectados los menores de cinco años. 7. 166.000 MUERTES POR INUNDACIONES Y SEQUÍAS Entre 2001 y 2018, alrededor del 74 % de los desastres naturales del mundo estuvieron relacionados con el agua. En ese periodo, 166.000 personas murieron por inundaciones y sequías, que afectaron a 3.000 millones de personas y costaron 700.000 millones de dólares, según la base de datos de catástrofes (EM-DAT). Las regiones más afectadas fueron Asia y África, tanto en número de muertes, como personas afectadas y pérdidas económicas. 8. EL 80 % DE LAS AGUAS RESIDUALES, SIN TRATAMIENTO La ONU estima que el 80 % de todas las aguas residuales industriales y municipales a nivel global se vierten al medioambiente sin ningún tipo de tratamiento previo. La situación es más grave en los países menos desarrollados, que carecen de instalaciones de saneamiento y de tratamiento de estas aguas, pero en todos sitios produce efectos nocivos, tanto para la salud humana como para los ecosistemas. 9. EXTINCIÓN DEL 84 % DE LAS ESPECIES DE AGUA DULCE Es el caso de las especies de agua dulce que, según el informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), desde 1970 se han reducido un 84 %. A pesar de representar tan solo un 1 % de la superficie terrestre, los ecosistemas de agua dulce son uno de los más vivos al albergar a casi una de cada diez especies del planeta. En el siglo XX, los peces de agua dulce tuvieron la tasa de extinción más alta a nivel mundial entre los vertebrados. 10. EL 99 % DEL AGUA DULCE ES SUBTERRÁNEA Las aguas subterráneas suponen el 99 % del agua dulce en estado líquido del planeta y, según la ONU, constituyen ya la mitad del volumen de agua extraída para uso doméstico por la población mundial y alrededor del 25 % de toda el agua extraída para el riego, con la que se riega el 38 % de todas las tierras de regadío mundiales. EFE mrgz/pa/lml