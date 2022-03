Díaz-Canel insta a "no renunciar a las metas" del turismo pese a dificultades

La Habana, 21 mar El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este lunes a "no renunciar a las metas" del sector turístico para este año a pesar del "contexto retador" por la pandemia y las sanciones estadounidenses. Al intervenir en la sesión anual de balance del Ministerio de Turismo, Díaz-Canel incidió en la importancia estratégica del sector turístico para la economía nacional, pues es el segundo rubro del producto interno bruto (PIB) y la segunda mayor fuente de divisas. Abogó por promover el "turismo de eventos" que, a su juicio, "da prestigio" al anfitrión y ofrece la oportunidad a Cuba de mostrar "todos sus potenciales". Pidió además creatividad para afrontar los problemas y fomentar el encadenamiento con el sector no estatal, incipiente en el país socialista. Asimismo, recordó que el énfasis inversionista del país ha estado puesto en el sector turístico en los últimos años y eso tiene que tener su correspondencia en el ámbito de la eficiencia. Reconoció a este respecto que esta priorización inversionista del sector turístico no siempre ha sido comprendida "por una parte de la población". Díaz-Canel pidió también al sector a ser "más combativos" en redes sociales, en el contexto del "combate ideológico" y la "guerra económica", y responder a grupos que tratan de "desacreditar" el turismo en Cuba. El sector turístico cubano, como el global, atraviesa un complejo momento a causa de la pandemia. A esto se suman en la isla los efectos de la crisis económica. Cuba recibió el año pasado 573.944 los viajeros internacionales, un 60 % menos que en 2020, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Pese a ómicron y la guerra en Ucrania -que ha hecho desplomarse en marzo el turismo ruso- el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) mantiene su objetivo de alcanzar en el conjunto de 2022 un total de 2,5 millones de visitantes internacionales. EFE jpm/rrt