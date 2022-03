Bonos Tesoro a dos años enfrentan mayor pérdida en 38 años

(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro a corto plazo se precipitaron hacia su peor desempeño trimestral en casi cuatro décadas después de que los restrictivos comentarios realizados por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre la política monetaria revivieran la perspectiva de un alza de tasas extraordinaria de medio punto.

Los rendimientos a dos años lideraron un avance en la curva de EE.UU., con un alza de cinco puntos básicos al 2,17% a las 8:06 a.m. en Nueva York. Eso extiende su aumento desde 2021 a 143 puntos básicos. Mientras tanto, los mercados monetarios valoran una probabilidad del 70% de un aumento de 50 puntos básicos cuando la Fed se reúna en mayo.

Las fluctuaciones se producen después de que Powell diera luces de una postura más restrictiva el lunes, lo que llevó a los operadores a aumentar rápidamente las estimaciones sobre la agresividad con la que la Fed endurecerá la política monetaria este año.

El impacto se extendió a la brecha entre los rendimientos a 5 y 30 años, que se redujo aún más hasta el nivel más bajo desde 2007, una señal para algunos de que una política más restrictiva desacelerará la economía o incluso provocará una recesión. Eso está incitando a los inversionistas a cuestionar la capacidad de los bonos para ofrecer protección en tal escenario.

Amplias pérdidas

En términos más generales, los bonos del Tesoro van rumbo a registrar las peores pérdidas trimestrales que el mercado ha visto desde al menos 1973. El índice Bloomberg U.S. Treasury ha perdido un 5,55% desde el 31 de diciembre, superando la caída del 5,45% a principios de 1980, que representa la mayor caída trimestral desde el inicio del indicador.

El tono de los comentarios de Powell reforzó la opinión de que la principal preocupación de la política monetaria por la guerra en Ucrania es que empeorará la inflación y la dejará más arraigada en la economía estadounidense. Que tal riesgo parezca más prominente que una desaceleración del crecimiento abre la puerta a una política más restrictiva a un ritmo mucho más rápido hacia el objetivo del banco de finales de 2023, del 2,8%, para las tasas de interés a un día.

Si bien las variaciones de precios fueron más fuertes en el segmento a menor plazo del mercado del Tesoro, que normalmente se ve más afectado por el endurecimiento de la política monetaria, los rendimientos también aumentaron en el extremo más largo, incluso en el instrumento de referencia a 10 años que sirve como piedra de toque para los mercados globales, y sustenta el costo del endeudamiento para los hogares y las empresas.

Nota Original:

Two-Year Treasuries Face Biggest Loss in 38 Years on Hawkish Fed

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.