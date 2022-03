Ben Simmons, de Brooklyn Nets, sufre una hernia discal y será baja indefinida

Chicago (EE.UU.), 21 mar El basquetbolista australiano Ben Simmons, jugador de los Brooklyn Nets, sufre una hernia discal que le impide entrenar con normalidad, por lo que seguirá de baja un tiempo indefinido, informó este lunes el técnico canadiense Steve Nash. "Ya tuvo este problema hace un par de años, lo ha sufrido durante su carrera. Y me imagino que el dolor se ha vuelto a agudizar", aseguró Steve Nash en los prolegómenos del partido de los Brooklyn Nets contra los Utah Jazz. Nash consideró que Simmons sufrió este problema hace varios meses y que, desde que se volviera a agudizar el dolor, la espalda de su jugador no ha vuelto a la normalidad. "Esperemos que se recupere pronto", añadió el entrenador, que todavía no ha podido contar con Simmons desde que su equipo le incorporara el pasado 10 de febrero en una operación que llevó a James Harden a fichar por los Philadelphia 76ers. Nash, que sufrió problemas de espalda a lo largo de su brillante carrera en la NBA, destacó que esas lesiones son particulares, por lo que no puede dar consejos a su jugador sobre cómo curarlas. "Tuve problemas de espalda, pero se trata de cosas distintas. Es muy difícil para mí compartir mi experiencia, porque mi espalda era distinta. Nunca sabes cómo va a responder", dijo. "Un día te sientes muy bien, y el siguiente te das cuenta de que es un problema serio. Hay que tener paciencia y ver cómo evoluciona", añadió. En su etapa como jugador en los Phoenix Suns, Nash solía tumbarse al suelo para aliviar la presión sobre su espalda cuando estaba en el banquillo. El último partido del jugador australiano se remonta al junio de 2021, cuando militaba en los 76ers.