Policía alemana advierte de vídeo falso sobre supuesto linchamiento de ruso

Berlín, 21 mar La Policía alemana advierte de un vídeo falso que circula en internet y en el que una mujer relata el supuesto linchamiento de un adolescente ruso a manos de un grupo de ucranianos en la ciudad de Euskirchen, en el oeste de Alemania. La Policía de Bonn, responsable de delitos capitales en la zona de Euskirchen, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, informa a través de su cuenta de Twitter de que "no tiene información alguna sobre tal agresión violenta ni sobre una muerte". "Los expertos parten de la base de que se trata de un 'vídeo falso' deliberado para incitar al odio. Les pedimos no continuar compartiendo este vídeo y comprobar con especial atención la autenticidad de toda información, sobre todo aquella procedente de las redes sociales", agrega. La Policía precisa que el vídeo relata en ruso la agresión cometida contra un adolescente de 16 años en la zona de Euskirchen, supuestamente golpeado hasta la muerte por un grupo de ucranianos. El servicio de protección de delitos contra la seguridad del Estados de la Policía de Bonn se ha hecho cargo de la investigación del vídeo falso. Según el diario "Bild", el vídeo, de un minuto y 26 segundos muestra a una mujer que cuenta que una amiga suya le explicó que en un centro de solicitantes de asilo, un adolescente de 16 años fue golpeado hasta la muerte por refugiados ucranianos. Al final del vídeo, la mujer rompe a sollozar y se lleva la mano al corazón. El vídeo había sido difundido a través de Twitter con el comentario: "Su delito: hablaba ruso (como lengua materna). Daniel era un hijo largamente deseado". Todavía no se ha podido esclarecer quién es la mujer del vídeo ni dónde se encuentra, pero sí que el tal Daniel no existe y que no hay ninguna investigación abierta por este supuesto asesinato.EFE egw/jam/alf