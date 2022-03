Mali y la CEDEAO no alcanzan de nuevo un acuerdo sobre la fecha de elecciones

Bamako, 21 mar El Gobierno transitorio en Mali ha deplorado no haber alcanzado un acuerdo sobre la fecha de las próximas elecciones con el mediador de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en su última visita al país africano. La junta militar -que encabeza el actual gobierno transitorio- ha ofrecido al mediador de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, bajar el período de transición propuesto de 36 meses, luego de 29 meses, hasta llegar a 24 meses para organizar elecciones y restablecer el orden constitucional, pero todas las propuestas fueron rechazadas por Jonathan. En un comunicado, el gobierno transitorio explicó anoche que este nuevo plazo "no reducible para las autoridades en Mali no fue consentido por el mediador de la CEDEAO y su delegación que mantuvieron su posición". El gobierno transitorio ha responsabilizado a la CEDEAO del bloqueo de negociaciones y lamentado que el organismo panafricano "aún no tiene en cuenta la complejidad de los retos que afronta Mali, así como las profundas aspiraciones de su pueblo, determinado a tomar su destino en sus propias manos". Por su parte, la CEDEAO -que había decretado sanciones contra Mali por incumplir su promesa de organizar elecciones generales el pasado febrero- ha reafirmado en un comunicado su voluntad de seguir negociando con las autoridades malienses para alcanzar un calendario de transición aceptable. Mali atraviesa una grave crisis de seguridad con la presencia de varios grupos yihadistas que atacan al Ejército, a la misión de la ONU en el país y a los civiles, además de una compleja crisis política tras dos golpes de estado en agosto de 2020 y mayo de 2021 que dieron paso a un proceso transitorio que aún no ha terminado. EFE id-fzb/pi