Los más novatos de Brasil esperan ante Chile y Bolivia pensando en Catar 2022

Río de Janeiro, 21 mar Los jugadores más novatos de entre los convocados por Brasil para los partidos con Chile y Bolivia por las eliminatorias de Catar 2022 esperan tener la oportunidad de jugar en ambos compromisos y de sorprender, con la intención de ser tenidos en cuenta en la lista final de convocados para el Mundial. Así lo manifestaron el lateral Guilherme Arana, jugador del Atlético Mineiro, y Gabriel Martinelli, delantero del Arsenal inglés, en una rueda de prensa virtual que concedieron este lunes, cuando se concentraron con la Canarinha para los partidos del jueves con Chile en el estadio Maracaná y con Bolivia el 29 de marzo en La Paz. Ambos integraron la selección brasileña que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y ascendieron a la absoluta. Martinelli fue convocado por primera vez para el equipo comandado por Tite y Arana tendrá una segunda oportunidad. "Estos partidos son pruebas importantes. El Mundial está muy cerca. Tenemos que aprovechar estas oportunidades. Los más novatos tenemos que aprovechar los entrenamientos y lo que puedan enseñarnos los que tienen más experiencia", afirmó el lateral que fue campeón brasileño el año pasado con Atlético Mineiro. Arana dijo que, como ya había sido convocado una vez y ya no está tan tímido, se siente un poco más cómodo en la selección brasileña absoluta, que calificó como una "gran familia" por la capacidad para acoger, especialmente porque coincidió con varios jugadores en las categorías de base de la Canarinha. "Tengo que mostrar lo que hago en mi club. No hay nada que inventar. Tite ya me conoce y conoce mis características. Si la oportunidad aparece, la aprovecharé y para ello necesito darle seguimiento a mi trabajo", dijo. Arana dijo que no se siente en desventaja por aún estar en un club brasileño y tener que disputar la posición con laterales que actúan en las ligas más importantes del mundo. "Creo que, independiente del club en que esté, sea en Europa o en Brasil, tengo que mostrar mi trabajo. Esa duda se la dejo al profesor Tite. Estoy concentrado en mi trabajo y si la oportunidad aparece voy a tomarla", afirmó. De la misma forma, Martinelli afirmó que mostrará lo mejor que tiene, especialmente el buen trabajo que viene desempeñando en el Arsenal, para "conquistar mi espacio" en la selección brasileña. "Hay muchos jugadores de calidad, pero voy a dedicarme al máximo y dar mi mejor para buscar ese cupo. Es un sueño de niño estar aquí. Creo que todos los jugadores siempre sueñan con jugar con la selección. Conseguí llegar a la principal y trabajaré firme para conquistar ese cupo (para Catar)", aseguró. Martinelli admitió que los cupos en la delantera de Brasil para el Mundial de Catar están entre los más disputados, ya que tiene que competir con jugadores como Neymar, Vinicius, Richarlison, Gabriel Jesús o Rafinha. "Poder jugar por dentro y por fuera puede ayudarme (para estar en la lista final). Puedo actuar en las dos posiciones. Voy a luchar por ese cupo", afirmó. Agregó que mucho antes de acudir a los Juegos Olímpicos tenía planeado defender la selección brasileña y no la italiana, a la que podía ser convocado por tener la doble nacionalidad. EFE cm/ag/car