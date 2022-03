Los 9 ‘descartes’ de Ancelotti

Óscar Maya Belchí Madrid, 21 mar Una goleada como la que sufrió el Real Madrid en el clásico frente al Barcelona (0-4) siempre deja muchas dudas y análisis de lo ocurrido en busca de culpables dentro de una plantilla en la que el italiano Carlo Ancelotti volvió a demostrar que, a pesar de que la formen 25 futbolistas, hay nueve en los que no confía. Incluso cuando todo eran buenas noticias en el conjunto blanco, la duda sobre las rotaciones de ‘Carletto’ siempre fue un tema candente, sobre todo con el recuerdo de su segunda temporada en la que, tras un inicio fulgurante con 22 victorias consecutivas y el título del Mundial de Clubes bajo el brazo, el equipo se cayó en el tramo final y decisivo. Como en aquella campaña 2014-2015, las victorias tapan carencias. La crítica es más difícil en el éxito y a veces puede pasar factura. La remontada frente al París Saint-Germain ocultó 150 minutos de la eliminatoria en los que los franceses fueron superiores y todos los problemas crecieron exponencialmente con un Barcelona que fue netamente superior. Uno de ellos fue la falta de soluciones efectivas desde el banquillo. Esta vez Ancelotti, quien se caracteriza por mover ficha tarde en los partidos, sí reaccionó al descanso -aunque metió una defensa de tres que tardó segundos en descomponerse-, pero cuando miró a su alrededor en el vestuario vio pocas caras en las que poder confiar. Solo hay 16 jugadores de la primera plantilla que superan los 1.000 minutos esta temporada, y el último de esta lista es un Eduardo Camavinga que está 56 por encima de la línea que marca este corte. Dentro de un once tipo, más allá de las ausencias, en las que solo el extremo derecho es el que más se altera en los planes de Ancelotti -Rodrygo o Asensio, ambos con minutos muy parejo (1.631 y 1.652)- los revulsivos en busca de soluciones o descansos suelen ser los mismos. Cinco cambios permite la normativa y cinco son los futbolistas que suelen aparecer. Además del mencionado Camavinga y de la alternancia en el costado diestro, el uruguayo Fede Valverde y lo españoles Nacho Fernández y Lucas Vázquez son los habituales suplentes, por debajo de los 2.000 minutos, con los que cuenta Carletto. SIN ALTERNATIVAS EN ATAQUE Dentro de esta corta rotación del italiano, destaca que de los nueve jugadores menos usados de la plantilla cinco son de corte ofensivo. Eden Hazard suma 877 minutos, Luka Jovic 473, Isco Alarcón 342, Gareth Bale 270 y Mariano Díaz 228 en los 42 encuentros que ha disputado el Real Madrid en lo que llevamos de temporada. Claro que cada uno tiene su propia historia. El caso del belga ya se antoja casi irrecuperable. Ancelotti apostó por él en momentos esporádicos de la temporada, pero entraba y salía del once titular sin mayor motivo. Este domingo volvió a quedarse sin jugar frente al Barcelona, por lo que en las tres temporadas que lleva en el Real Madrid no ha disputado ningún clásico. Este último fue por decisión técnica, la misma por la que lleva sin jugar desde el 19 de febrero y en la mayoría de partidos de este lapso sin calentar. Un ostracismo para Hazard que invita a pensar, ahora más que nunca, que su futuro está fuera de Madrid. Una posibilidad que su seleccionador, Roberto Martínez, no descartó en una entrevista con EFE al hablar de la situación de Eden, capitán de una Bélgica que será una de las favoritas en Qatar2022. “Es verdad que tenemos una situación un poco distinta a ocho meses del Mundial. Realmente no sabemos qué cantidad de jugadores se verán afectados de cambiar de club o no. Y en la situación de Eden, la vemos en la misma línea. Para nosotros no es un jugador que hemos perdido. Sigue siendo nuestro capitán y esperemos que pueda recuperar esa forma física a nivel de partidos porque ahora se ve que su objetivo no está compartido con el club”, dijo el seleccionador belga a EFE. El caso de Jovic es peculiar. El serbio tuvo ofertas para salir durante el pasado mes invernal en busca de minutos, pero Ancelotti le aseguró que confiaba en él, que le quería en el equipo; pero sus palabras han resultado estar lejos de sus actos. Desde que se cerró el mercado el 31 de enero, el delantero ha jugado 41 minutos en dos partidos. Y hace justo una semana se quedó fuera de la convocatoria. Ni cuando ha sido obligado remontar, como contra el PSG y el propio Barcelona ha contado para Ancelotti. Y es que el italiano ha preferido reconvertir a dos futbolistas, como Isco y Bale, a la posición de delantero que optar por Jovic. El español jugó de falso ‘9’ frente al Athletic Club, en la eliminación en Copa, y frente al Granada en LaLiga Santander. Pero la vuelta de Benzema le alejó de participar a un futbolista que tras el clásico saltó al césped del Santiago Bernabéu junto a sus hijos a modo de despedida, ya que acaba contrato a final de junio. Otro que vive la misma situación contractual es Bale. Su salida es un hecho. Hace 754 días que no juega en el Santiago Bernabéu. Por miedo a los pitos o simplemente por pura casualidad, pero los pocos minutos con los que ha gozado esta temporada han sido lejos del feudo madridista. Empezó siendo titular en los tres primeros partidos de la temporada, pero una nueva lesión tras otra y volver a forzar con Gales le apartaron de la dinámica del equipo. En el partido previo a la ida frente al PSG, la visita al Villarreal, Ancelotti sorprendió colocándolo de ‘9’. Cumplió, jugó tres minutos en París y desde entonces ni ha calentado. Además, el domingo se cayó de la convocatoria a última hora por unas molestias en la espalda que le evaluarán directamente los médicos de su selección, según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid. La historia se repite con Bale. Con menos minutos incluso que Bale están Mariano, quien pudo marcharse en verano pero no se concretó su salida a última hora, Ceballos, recuperado en enero tras cinco meses lesionado del tobillo, y un Jesús Vallejo que ejerce de cuarto central de la plantilla. También el ucraniano Andriy Lunin, con solo dos partidos en Copa. Cuando llegó lo ‘serio’ frente al Athletic, Ancelotti optó por Courtois. Tras la dolorosa derrota frente al Barcelona, el ’run run’ que rodeaba la resaca madridista era la difícil vida sin un Karim Benzema que se desesperó en uno de los palcos del Bernabéu viendo el rendimiento de su equipo, al que no podía ayudar al estar ausente por la tercera lesión en lo que llevamos de temporada. Sin embargo, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, quiso defender la calidad de toda la plantilla en sus declaraciones tras el partido. “La plantilla tiene recursos suficientes para jugar un partido como hoy y poder ganar. Sabemos lo que significa Benzema para nosotros, pero somos el Madrid y jugando en el Bernabéu, salga con salga, creemos que tenemos un equipo competitivo”, aseguró. La utilización de la plantilla por parte de Ancelotti no muestra la misma confianza. Es más, respecto a la mencionada última temporada de su primera etapa, la distribución de minutos es menor. Por ejemplo, en los partidos que restan de temporada -nueve de Liga y, al menos, dos de Liga de Campeones- Hazard, el número ‘17’ en los planes de ‘Carletto’ debería disputar 139 minutos -y superar la barrera de los 1.000- para igualar a su par en cuanto a protagonismo -Nacho- comparando las plantillas de ambas campañas. Más distancia aún en el resto siguiendo la misma comparación: Marcelo 429, Jovic 517 e Isco 303 -casi el doble de lo que ha participado hasta ahora-. Cierto también que estos datos tienen una doble lectura. Culpa de Ancelotti por no saber sacarle el jugo a la plantilla o que los futbolistas no dan el nivel en el día a día. Ambas con sus aristas, solo el tiempo y cómo acabe la temporada darán con la respuesta definitiva. EFE 1011880 omb/jl