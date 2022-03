Kremlin dice que no hay avances suficientes para reunión de Putin y Zelenski

Moscú, 21 mar Los avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania aún no son suficientes para una reunión entre los mandatarios de ambos países, Vladímir Putin, y Volodímir Zelenski, declaró hoy el Kremlin. "El grado de avance en las negociaciones, probablemente, no es tan deseado como se quisiera, ni como lo requiere la dinámica del desarrollo de la situación para la parte ucraniana", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov rechazó comentar los detalles de las conversaciones al ser preguntado en qué punto se encuentran ahora las delegaciones de ambos países, que hoy planean reanudar sus encuentros en formato de videoconferencia. A la vez, insistió en que para la reunión entre los presidentes sería posible solo después de que se hiciera el trabajo previo y se consensuara un acuerdo. "De momento, no hay avances significativos (en esa dirección)", reiteró. A la vez, indicó que Rusia no estudia el establecimiento de un alto el fuego durante el tiempo que duren las negociaciones, porque esas pausas son utilizadas por "formaciones nacionalistas" de Ucrania para "reagruparse y continuar los ataques contra las tropas rusas". Zelenski afirmó este domingo que está "preparado" para negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a las hostilidades en el país, pero descartó reconocer la independencia del Donbás y la soberanía rusa sobre Crimea. En una entrevista con la CNN el mandatario ucraniano afirmó tajante que no asumirá "ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía" de Ucrania. El Kremlin reclama que Kiev renuncie a los planes de integrarse en la OTAN, reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, y el control ruso de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Según el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, las conversaciones para buscar una salida al conflicto han avanzado hasta llegar "casi a un acuerdo" en la mayoría de los asuntos planteados en la mesa de negociación. En una entrevista publicada este domingo por el diario Hürriyet, el jefe de la diplomacia turca resumió las conclusiones que ha sacado de sus viajes a Moscú y Leópolis la semana pasada, donde se entrevistó con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente. El ministro aseguró que ya se ha recorrido un largo camino en las conversaciones entre las delegaciones de ambas partes, pero que la paz requerirá un encuentro al más alto nivel. El Kremlin agradeció este lunes los esfuerzos de todos los países que se ofrecen como sedes de un posible encuentro entre Putin y Zelenski, pero insistió que por el momento eso es "un asunto secundario". EFE mos/jgb