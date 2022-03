Francia insta a asumir "con mano firme" la seguridad alimentaria mundial

Bruselas, 21 mar El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, subrayó este lunes la necesidad de que la Unión Europea (UE) asuma "con mano firme" la seguridad alimentaria mundial para evitar el riesgo de que la guerra en Ucrania pueda llevar a la "hambruna" en algunas partes del mundo. "Lo más importante es que tomemos en mano la seguridad alimentaria mundial porque conocemos la amplitud de la producción, en cereal particularmente, de Ucrania y de Rusia", dijo el jefe de la diplomacia francesa a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores que se celebra hoy en Bruselas, y al que se unirán por la tarde los titulares de Defensa para abordar la guerra en Ucrania. Pese a la apretada agenda del día, Le Drian solo quiso hacer hincapié en lo que para él es un asunto "mayor" de "las consecuencias de la guerra: la imposibilidad de cosechar, la imposibilidad de sembrar y la imposibilidad de exportar" cereales. "No son las sanciones las que crean graves disfunciones de la seguridad alimentaria mundial, es la guerra. Porque no hay sanciones alimentarias, ninguna. Es la guerra la que impide y la guerra la que mañana conllevará el riesgo de hambruna", alertó Le Drian en su breve declaración a la prensa. Esta cuestión se va a abordar también, recordó el ministro, en la primera edición del Foro Humanitario Europeo que se inaugura hoy y se celebra hasta el miércoles en Bruselas, organizado por la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, con el objetivo de profundizar en la política y estrategia humanitaria de Europa. Asimismo, la seguridad alimentaria mundial es uno de los temas más destacados en la agenda del Consejo de ministros de Agricultura que también se celebraba este lunes en Bruselas. "Uno de los temores más fuertes es que a esta tragedia en suelo ucraniano se añada una crisis alimentaria a nivel mundial en países que no tengan la capacidad de hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania en cuestión del acceso al trigo, abonos o alimentación animal", dijo a su llegada a la reunión el ministro francés de Agricultura y Alimentación, Julien Denormandie. Está previsto que a este encuentro de ministros de Agricultura de los Veintisiete se sume por videoconferencia su homólogo ucraniano, Roman Leshchenko, a quien los miembros del club comunitario tienen previsto transmitir la "solidaridad" de la UE con el país, y recibir de primera mano los últimos datos de la situación. Los ministros comunitarios de Agricultura analizarán las consecuencias de esta guerra "sobre los mercados mundiales y las respuestas que Europa debe adoptar para acompañar al conjunto de los países", dijo el titular de Francia, país que ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Ucrania era antes de la invasión militar rusa un importante exportador de cereales y oleaginosas, como el trigo, el maíz o el girasol, pero la guerra ha paralizado las ventas de los productos agrícolas ucranianos, que en el club comunitario eran especialmente relevantes para la alimentación del ganado. Si bien el conflicto bélico no va a poner en riesgo la seguridad alimentaria de la Unión Europea, sí podría tener repercusiones sobre el abastecimiento en otras partes del mundo, como Oriente Medio o África. EFE cat/rja (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)