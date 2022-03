Empieza el diálogo nacional en la RCA sin los principales grupos opositores

Bangui, 21 mar El diálogo nacional convocado por el presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin Archange Touadéra, empezó hoy en la capital del país, Bangui, sin la participación de los principales grupos de la oposición. "Estamos aquí reunidos para buscar las causas profundas de la perpetuación de la crisis, reaprender a vivir juntos, a confiar los unos en los otros, a unir nuestros corazones (...) para esperar un futuro mejor", dijo Touadéra este lunes al inaugurar el encuentro. El diálogo tendrá lugar en el Parlamento centroafricano entre hoy y el próximo 27 de marzo y cuenta con la asistencia de 450 delegados de diferentes entidades de la sociedad civil, partidos políticos y representantes de las instituciones. No estarán presentes, sin embargo, las principales fuerzas opositoras, que este domingo se desmarcaron del diálogo al asegurar que no se ha garantizado su neutralidad ni se han incluido algunos de los temas que exigían. "En vez de un diálogo agrupando a todas las fuerzas vivas de la nación, el presidente Touadéra prefirió organizar un dialogo llamado republicano de contornos vagos, contenido incierto y cuyo propósito no podría conducir de ninguna manera a la restauración de la paz, la reconciliación nacional y la refundación del Estado", afirmaron ayer en un comunicado tres formaciones opositoras, entre ellas la Coalición de la Oposición Democrática (COD-2020). La oposición exige, entre otras medidas, la inclusión de los grupos armados en el diálogo, la supervisión del proceso por parte del mediador permanente designado por la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) y que las conclusiones sean vinculantes. "El poder en Bangui excluye a los grupos armados alegando que tienen otro marco de diálogo permanente", aseguró a Efe el presidente en funciones de la coalición opositora, Cyriaque Gonda, en referencia al histórico acuerdo de paz de 2019 y a la hoja de ruta diseñada por los jefes de Estado de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) el pasado septiembre. La RCA vive un escenario de violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes procedente del noreste de mayoría musulmana -los Séléka- tomó Bangui y derrocó al presidente François Bozizé tras diez años de Gobierno (2003-2013), dando inicio a una cruenta guerra civil. Como resistencia contra los ataques de los Séléka se formaron entonces milicias cristianas anti-Balaka que, como el primer grupo, terminaron divididos en varias facciones armadas. Poco antes de las elecciones presidenciales del 27 de diciembre de 2020 -que la oposición pidió anular tras no poderse abrir más del 40 % de los centros de votación por motivos de inseguridad-, varios grupos armados se unieron formando la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) que intentó tomar la capital en enero de 2021. En octubre de ese año, el presidente centroafricano declaró un alto el fuego unilateral con el objetivo de facilitar el diálogo nacional. A pesar de estos avances, todavía dos tercios del país -rico en diamantes, uranio y oro- están controlados por milicias y, según la ONU, unas 692.000 personas están desplazadas internamente. EFE en/lbg/pa/psh