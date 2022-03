El argentino Ortiz pronostica que el triunfo recompondrá el ánimo del América

México, 20 mar El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, pronosticó este domingo que el triunfo por 3-0 sobre el Toluca recompondrá el estado anímico de su equipo. "Sabíamos que este partido era fundamental para tener buenas expectativas, pero lo mejor es que nos recompone el estado anímico de manera importante", dijo el técnico al final del duelo de la fecha 11 del Clausura. El América se impuso con goles del colombiano Roger Martínez, del chileno Diego Valdés y de Alejandro Zendejas, los tres tantos cayeron en el primer tiempo. Toluca intentó reaccionar, pero no generó el suficiente peligro para descontar. Ortiz habló de lo trascendental que fue para su equipo ganar por primera vez en el torneo en el Estadio Azteca, donde acumulaban un empate y tres caídas. "Sabemos la realidad que transitamos, por eso necesitábamos ganar, no había otra opción; hoy pudimos hacerlo por más goles, pero no importa, había que ganar en casa y eso era lo más importante para buscar la clasificación", mencionó. Con la victoria, las Águilas treparon de la décimo séptima posición al lugar número 15. Suman 10 puntos producto de dos triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. El estratega compartió su beneplácito porque a su escuadra le resultó lo planeado durante la semana. "Habíamos previsto volcarnos al frente desde el inicio, sabíamos que el Toluca tenía muchos problemas en zona defensiva y lo aprovechamos". Fernando Ortiz fue nombrado técnico interino del América el 3 de marzo en sustitución del argentino Santiago Solari, desde entonces ha dirigido tres partidos; perdió en su debut ante el Monterrey, empató con el Guadalajara, y ahora logró su primera victoria. El viernes pasado el argentino compartió que fue confirmado por la directiva para permanecer en el banco de las Águilas por lo que resta del Clausura, situación que toma con tranquilidad. "Ya era un sueño dirigir en al América es una de las satisfacciones que tengo, agradezco a las personas que me tuvieron confianza y ahora no pienso más allá del siguiente partido". En la duodécima jornada del Clausura 2022 el América visitará al Necaxa el próximo dos de abril.EFE as/gb/plv