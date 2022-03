Disneyland Shanghái cierra temporalmente por los rebrotes de la covid

Shanghái (China), 21 mar El parque temático de Disneyland en la megalópolis oriental china de Shanghái cerró temporalmente sus puertas debido al aumento de los contagios de covid en la ciudad y en el resto del país. En un comunicado publicado anoche en su página web oficial, el parque advierte de un "cierre temporal debido a la actual situación pandémica", aunque no especifica una fecha de reapertura. "Continuaremos siguiendo la situación pandémica y consultando a las autoridades locales, y notificaremos a nuestros clientes en cuanto tengamos una fecha confirmada para reanudar nuestras operaciones", indica el escueto documento. Disneyland también anunció que ofrecerá reembolsos o cambios de fecha para quienes tuvieran pensado visitar el parque en los próximos días. Según los últimos datos ofrecidos por la Comisión de Sanidad de Shanghái, en la ciudad se detectaron 758 casos de covid este domingo, de los que 734 son asintomáticos. A nivel nacional, el número de nuevos contagios registrados ayer ascendió a casi 5.000, de los que más de 2.900 no manifestaban síntomas todavía. Estos niveles de contagio son los más altos en dos años en el país asiático, que sigue apostando por una estrategia de tolerancia cero contra el coronavirus. Esa estrategia le ha permitido precisamente mantener el contador de casos y fallecimientos en niveles mínimos comparados con los de otros países mediante test masivos y confinamientos ante cualquier pequeño rebrote y un cierre prácticamente total de las fronteras desde marzo de 2020. En el caso de Shanghái, numerosas urbanizaciones de la ciudad en las que se han detectado contactos cercanos con contagiados han sido confinadas con arreglo al principio "2+12" de las autoridades locales, que consiste en dos días de encierro domiciliario estricto y otros doce de seguimiento sanitario, durante los que se efectúan varias pruebas. El viernes, las autoridades anunciaron que incluirían también a las personas que viven en áreas consideradas de "riesgo bajo" en la siguiente ronda de test masivos. Desde el pasado 1 de marzo, en China se han detectado más de 20.000 contagios locales, a los que hay que sumar otros 17.700 asintomáticos -Pekín no los incluye en la cifra de casos a menos que manifiesten síntomas-, así como las dos primeras muertes por coronavirus desde enero de 2021. EFE vec/aa/ics