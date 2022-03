Comienza el juicio al gerente general del diario La Prensa de Nicaragua

Managua, 21 mar El juicio al gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, comenzó este lunes acusado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos. El ejecutivo del diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y que ahora sólo circula en plataforma digital, afronta el juicio a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, donde funciona una celda conocida como El Chipote, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo que sigue el caso. Holmann Chamorro, quien se encuentra en prisión desde el 14 de agosto pasado, presenta un "alarmante deterioro en su salud", indicó ese organismo humanitario, que considera al empresario un "preso político" del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega. De 55 años y sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), dirigía el medio de comunicación más antiguo y prestigioso de Nicaragua, así como crítico de Ortega, cuando fue capturado en agosto pasado, en medio de una ola de arrestos contra dirigentes opositores y profesionales independientes previo a las elecciones pasadas. Según el Cenidh, desde que está en la cárcel, el empresario "ha perdido 24 libras de peso, tiene una protuberancia en el abdomen, dolor en la ingle, hongos en las manos y pies, problemas cardíacos, presión arterial, y aparentes problemas de próstata". Además, agregó, tuvo síntomas de la covid-19, y no le han aplicado vacuna contra la enfermedad. La Prensa, fundada hace 96 años y cuyas instalaciones en Managua permanecen ocupadas por la Policía Nacional desde un día antes del arresto de Holmann Chamorro, ha informado que su gerente general también tiene una mancha en su ojo derecho, aparentemente provocada las condiciones insalubres y falta de ventilación e iluminación de su celda. CINCO CHAMORRO ESTÁN DETENIDOS El empresario pertenece a una familia de notables de Nicaragua que ha suministrado cinco Presidentes de la República en los 200 años de independencia, según la biografía de la familia Chamorro, publicada en "En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea", editada en Barcelona. En la misma ola de arrestos, las autoridades detuvieron a los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos de la ex presidenta Barrios de Chamorro, así como a Juan Sebastián Chamorro García, quien, al igual que su prima, Cristiana, fue arrestado tras anunciar su interés en ser candidato a la Presidencia por la oposición. También se encuentra detenido el dirigente empresarial José Adán Aguerri Chamorro. Al menos 46 nicaragüenses fueron capturados en el contexto de las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. Entre los capturados hay ex diplomáticos, exguerrilleros históricos sandinistas, dirigentes opositores, líderes juveniles, campesinos, periodistas, y empresarios. Ortega ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de "traidores a la patria", "criminales" e "hijos de perra de los imperialistas yanquis".