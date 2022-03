Carlos Vela vuelve a marcar y el LAFC camina con paso firme

Los Ángeles (EE.UU.), 21 mar El mexicano Carlos Vela volvió a marcar este domingo en otra victoria de Los Angeles FC (LAFC), que tras cuatro jornadas de la nueva temporada de la MLS sigue invicto con tres victorias y un empate. El LAFC sumó su segundo triunfo consecutivo al remontar en casa al Vancouver Whitecaps FC por 3-1. El equipo canadiense se adelantó en el minuto 12 con gol de Tristan Blackmon, pero el LAFC reaccionó con dos tantos de Ryan Hollingshead y uno de Vela tras un rechace del portero rival. El LAFC lidera la Conferencia Oeste con 10 puntos junto al Real Salt Lake, que el sábado venció por 2-1 al Nashville SC. Dos partidos más se disputaron este domingo. Con un gol del uruguayo Diego Fagúndez, el Austin FC empató 1-1 en casa frente al Seattle Sounders FC mientras que el Columbus Crew, que sigue invicto, arañó un empate en el descuento y a domicilio frente al NY Red Bulls gracias a un tanto "in extremis" de Darlington Nagbe. En los partidos del sábado destacó un nuevo batacazo del Inter Miami, que lleva tres derrotas seguidas y que todavía no sabe lo que es ganar en esta temporada. El Inter Miami perdió ante el FC Cincinnati por 3-1 y solo lleva un punto hasta ahora, pero al menos le queda el consuelo de que el argentino Gonzalo Higuaín marcó este sábado su primer gol de la temporada. Otro que se estrenó como goleador este curso fue el uruguayo Facundo Torres, que con un cabezazo guió al Orlando City a una valiosa victoria a domicilio por 0-1 ante Los Angeles Galaxy del mexicano Javier "Chicharito" Hernández. Tras un buen arranque con dos victorias seguidas, los Galaxy han encadenado ahora dos derrotas consecutivas. Tampoco termina de encontrar su ritmo el New York City FC, campeón de la pasada temporada y que perdió esta vez por 0-2 con un Philadelphia Union que va lanzado, que es líder de la Conferencia Este con 10 puntos y que aún no conoce la derrota. En el Este, además de Philadelphia y Columbus, se mantiene invicto el Chicago Fire FC, que venció por 3-1 al Sporting Kansas City. Los de Chicago también se llevaron la alegría de ver el primer gol en la MLS del suizo Xherdan Shaqiri, que marcó de penalti. Otro equipo que cerró la jornada con una gran sonrisa fue el Charlotte FC. Después de hacer historia con su espectacular debut en casa (casi 75.000 espectadores, la mayor afluencia a un estadio en toda la andadura de la MLS), el Charlotte logró su primera victoria en su recién inaugurada trayectoria al doblegar por 3-1 a New England Revolution. El encuentro más emocionante del fin de semana lo disputaron el Atlanta United FC y el CF Montréal. Los canadienses colocaron el 1-3 gracias a un penalti del hondureño Romell Quioto, pero el Atlanta, que había empezado ganando con un gol del venezolano Josef Martínez, igualó el encuentro jugando con diez y en los últimos minutos gracias a un golazo del argentino Thiago Almada y un tanto en el descuento y de falta de Brooks Lennon. No obstante, la gran figura de la jornada fue el colombiano-estadounidense Jesús Ferreira, que metió un triplete en 10 minutos para dar forma a la goleada por 4-1 del FC Dallas ante el Portland Timbers. Además, el Toronto FC ganó 2-1 al D.C. United con un tanto del español Alejandro Pozuelo; el Minnesota United derrotó al San Jose Earthquakes por 1-0 con gol del paraguayo Luis Amarilla; y el Houston Dynamo FC y el Colorado Rapids empataron 1-1. EFE dvp/ea