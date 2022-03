Bastianini aguanta el liderato, pero Quartararo se acerca y Márquez sufre

Lombok (Indonesia), 21 mar El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) aguantó al frente de la clasificación provisional del mundial tras disputarse el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito de Lombok, en el que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1) dio un paso adelante en sus debilidades bajo la lluvia y el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) culminó un aciago fin de semana de caídas con un brutal accidente durante el "warm up" que le hizo ser baja para la carrera. Esa fue la principal noticia del fin de semana, pues Marc Márquez protagonizó hasta cuatro caídas, las tres primeras casi siempre por falta de adherencia del tren delantero, aunque a alta velocidad dos de ellas, que se solventaron con impresionantes deslizamientos sobre el asfalto, pero en la cuarta resultó literalmente catapultado por su Repsol Honda hasta más de dos metros de altura y tras pasar por el hospital acabó siendo baja. Esa fue la mejor decisión del equipo, aunque después se lo comunicó Dirección de Carrera en cumplimiento del protocolo de caídas en las que se produzca cualquier tipo de conmoción cerebral. En cualquier caso, esa baja le vendrá muy bien a Marc Márquez para recuperarse ante dos citas consecutivas que son muy de su agrado, Argentina y Austin, con un campeonato que acaba de comenzar y en el que el líder de la competición, el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) apenas suma treinta puntos. Esa fue la nota negativa del fin de semana, la positiva, más que la victoria del portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), que dominó con autoridad una carrera que estuvo a punto de cancelarse por una lluvia torrencial y con importante aparato eléctrico, fue el rendimiento del vigente campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), quien hasta la fecha no solía sentirse cómodo en condiciones de mojado. Y eso que al principio de la carrera dio esa impresión, pues Quartararo comenzó arriba pero se fue quedando rezagado, hasta que sacó el pundonor de los campeones y comenzó a remontar para acabar en una más que meritoria segunda posición, superando a dos grandes especialistas en agua como son su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), tercero, y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), cuarto. Tras ellos, las dos Suzuki GSX RR, las de Alex Rins y Joan Mir, que se encuentran octavo y noveno en la clasificación provisional del mundial, por detrás de Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP). Sorprende ver en las primeras posiciones de la tabla de puntos al surafricano Brad Binder (KTM RC 16), pero el segundo puesto de Qatar y el octavo aquí se lo permiten, superando incluso a Quartararo y a su compañero de equipo Oliveira, si bien es cierto que entre los nueve primeros clasificados del mundial apenas hay diez puntos de distancia, de los treinta de Bastianini a los veinte de hasta cuatro pilotos, los dos hermanos Espargaró, Rins y Mir. Márquez, con el "cero" de Indonesia, se encuentra en la duodécima plaza, con los once puntos que sumó en Qatar. El italiano Celestino Vietti (Kalex) es el más sólido líder de este inicio de campeonato, en Moto2, con una victoria en Qatar y una más que meritoria y trabajada segunda posición en Indonesia, tras un inalcanzable y, sorprendente, Somkiat Chantra, quien hizo historia al convertirse en el primer vencedor de esa nacionalidad en la historia del campeonato del mundo de motociclismo desde que comenzase a disputarse en 1949. Cambió el líder de Moto3 a pesar de Andrea Migno, que iba camino de mantener esa privilegiada posición, pero en la última vuelta le embistió por detrás el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), sancionado con una "vuelta larga" para Argentina, que le dejó inédito en su visita a Indonesia, lo que unido a la victoria inapelable de Dennis Foggia le dio a este la primera posición en el campeonato. Mención especial se merecen los españoles Izan Guevara (GasGas) y Carlos Tatay (CFMoto), que acabaron junto a Foggia en el podio y, en el caso del segundo por primera vez en su carrera deportiva. Sergio García Dols (GasGas), cuarto en Mandalika, es segundo en el mundial a un solo punto del italiano. Juan Antonio Lladós