Acciones EE.UU. caen, mientras Powell agita mercado bonos Tesoro

(Bloomberg) -- El renovado mensaje de tendencia restrictiva de Jerome Powell agitó los mercados financieros, lo que hizo que los rendimientos del Tesoro se dispararan al alza, ya que la Reserva Federal parece estar lista para elevar drásticamente las tasas de interés para contener la inflación.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 apenas registró variación a las 4:07 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó un 0,3%

El Dow Jones Industrial Average bajó un 0,6%

El índice MSCI World retrocedió un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%

El euro cayó un 0,3% a US$1,1014

La libra esterlina se debilitó un 0,1% a US$1,3161

El yen japonés retrocedió un 0,3% a 119,49 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó 15 puntos básicos al 2,30%

El rendimiento a 10 años de Alemania subió 10 puntos básicos al 0,47%

El rendimiento de los instrumentos británicos a 10 años repuntó 14 puntos básicos al 1,64%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 7,3% a US$112,34 el barril

Los futuros del oro subieron un 0,3% a US$1.940,50 la onza

