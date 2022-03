Venezuela saluda a Túnez por el 66 aniversario de su independencia

Caracas, 20 mar El Gobierno de Venezuela saludó este domingo a Túnez por el 66 aniversario de su independencia de Francia. "Extendemos un saludo de hermandad al hermano pueblo de Túnez con motivo del 66° aniversario de su independencia. Venezuela enaltece las luchas contra el dominio colonial francés", expresó la Cancillería del país caribeño en su cuenta de Twitter. Túnez logró su independencia de Francia el 20 de marzo de 1956. El pasado 8 de febrero, Amnistía Internacional (AI) denunció el "ataque" contra la independencia del poder judicial en Túnez por parte del presidente de la República, Kais Said, después de anunciar un inminente decreto para disolver el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), al que acusa de corrupción y sectarismo político. Esta medida "representa una grave amenaza para el derecho a un juicio justo en Túnez. Si el presidente promulga un decreto para disolver o suspender la institución, sonará a sentencia de muerte para la independencia judicial del país", declaró la directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef. En opinión de Morayef, desde que el 25 de julio de 2021 decretó el Estado de excepción, Said ha desmantelado casi todos los controles institucionales en el país y el CSM se había mantenido como el último bastión de la imparcialidad judicial, por lo que reclamó una rectificación de esta medida. Desde que el 25 de julio de 2021 Said proclamó el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social". Una iniciativa que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011. EFE sc/cfa