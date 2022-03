Oliveira reina en Mandalika, Márquez la baja más inoportuna

Juan Antonio Lladós Lombok (Indonesia), 20 mar El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), reinó en el trazado de Mandalika, escenario del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, y en el que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 v) protagonizó la baja más inesperada tras sufrir una brutal caída durante los entrenamientos libres previos a la carrera. Márquez sufrió hasta cuatro caídas a lo largo del fin de semana en Indonesia, en la cuarta voló por los aires y se propinó un fuerte golpe con conmoción cerebral que al final aconsejó su no participación en una carrera en la que la lluvia fue otra de las grandes protagonistas. Mientras que las categorías de Moto3 y Moto2 no tuvieron ningún problema en su desarrollo, aunque la de la categoría intermedia se vio recortada de 25 vueltas 16 por el mal estado del asfalto en las curvas 2, 3, 10 y 17, cuando iban a comenzar los preparativos para la de MotoGP cayó sobre Mandalika un auténtico diluvio. La carrera de MotoGP, tras la decisión de acortar la de Moto2, también se vio reducida de 27 a 20 vueltas, pero la lluvia jugó una baza determinante y, por momentos, preocupante. El agua propició que se produjeran una sucesión de retrasos que hicieron temer la cancelación de la carrera, pero la tregua dada por la lluvia permitió que con una hora y un cuarto de retraso se procediese a la salida, en unas condiciones extremas de la pista, en las que salieron a relucir las habilidades de los pilotos más rápidos en agua, en muchas ocasiones aquellos que no cuenta con el mayor potencial mecánico en sus motos. Y aunque hubo una serie de cambios en los minutos iniciales y todo parecía presagiar que iba a ser el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) quien iba a imponer sus habilidades en esas condiciones, surgió la figura de Oliveira, que salía desde la séptima posición de la formación de salida, y que con pasó firme y varias vueltas rápidas de carrera se marchó de todos sus rivales. Miller tampoco aguantó la presión de quienes venían por detrás, los franceses Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que había logrado el mejor tiempo de entrenamientos, aunque en la parte inicial de la carrera dio algunos síntomas de debilidad pero, con el paso de las vueltas se creció y en una espectacular remontada acabó adjudicándose la segunda posición. El mejor español de la categoría acabó siendo Alex Rins (Suzuki GSX RR), que llegó a estar en la pelea por las posiciones de cabeza pero que a la postre se tuvo que conformar con la quinta posición, delante de su compañero de equipo y campeón del mundo de MotoGP en 2020, Joan Mir. El piloto Somkiat Chantra (Kalex) le dio a su país, Tailandia, la primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo al vencer en Moto2, con autoridad y en solitario tras protagonizar varias vueltas rápidas de carrera para demostrar su solvencia en Mandalika, en donde le acompañaron en el podio el italiano Celestino Vietti (Kalex), que se consolida en la primera posición del campeonato, con Arón Canet (Kalex), tercero. El italiano Dennis Foggia (Honda) consiguió una sólida y contundente victoria, la primera del año, en Moto3, por delante de los españoles Izan Guevara (GasGas) y Carlos Tatay (CFMoto). Foggia es el nuevo líder del mundial con 34 puntos, uno más que el español Sergio García Dols (GasGas), cuarto en carrera, y con el también español Izan Guevara tercero con 28 puntos. EFE JLL/ea