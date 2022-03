Oliveira reconoció que su buena salida le permitió la victoria

Lombok (Indonesia), 20 mar El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) reconoció que buena parte del éxito de su victoria se debió a la buena salida que realizó pues "sin esa buena salida la carrera hubiera sido distinta para mí, porque detrás de los otros pilotos no se veía nada por la lluvia o, más bien, por las salpicaduras del agua que había en la pista". "Era difícil ver y también entender el agarre de la pista, pero después de unas vueltas vi que podía tirar más, si bien es bastante difícil hacer una carrera en estas condiciones pues en un entrenamiento tienes más tiempo y puedes gestionar de otra forma los neumáticos, aunque por suerte, he salido bien y he ido siguiendo a Jack (Miller), y ahí he entendido lo que necesitaba", recordó Oliveira. "He podido encontrar un hueco y superarle", señaló sobre Miller y afirmó que "si hubiera habido siete vueltas más no sé qué habría ocurrido, porque Fabio (Quartararo) venía muy fuerte por detrás, pero por suerte he podido volver al podio y con una victoria", se congratuló el piloto portugués de KTM. "He visto que 'Pecco' y Martín han tenido problemas con el 'aquaplaning' en la primera curva y no era consciente de que hubiera tanta agua allí, ha sido una cuestión de instinto el poder rodar con tanta agua", aseguró. "Sólo ha habido dos carreras pero, evidentemente, queremos seguir manteniendo esta posición de fuerza en las siguientes y no queremos conseguir unos buenos puestos en dos o tres carreras y ya está, queremos estar delante de manera constante y para eso hay que trabajar duro, como es norma en esta categoría, en la que hay mucha competitividad, como se ve en la Q2 con tanta igualdad por lo que nos centramos en ser rápidos y conseguir buenos resultados en la carrera", aseguró. EFE JLL/ea