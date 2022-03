Alex Rins asegura que"va a ser un campeonato complicado" por la gran igualdad

Lombok (Indonesia), 20 mar El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), quinto en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, aseguró al término de la carrera que este año "va a ser un campeonato complicado" por la gran igualdad que hay. "Va a ser así durante todo el año", insistió Rins, quien explicó: "Estamos octavos a diez puntos del primero y eso es nada, así que será complicado, será un campeonato muy complicado, pero creo que podemos hacerlo muy bien y ahora, sinceramente, vienen circuitos que me gustan mucho, como son Argentina, que hace muchos años que no estamos allí, después Texas; creo que puede ser un campeonato bonito". Alex Rins se refirió a los problemas con el asfalto. "La verdad es que ha sido una lástima porque la pista es increíble, pero creo que la mayoría de los pilotos no estamos nada contentos con el asfalto, con las piedras y, sinceramente, suerte que ha sido en agua pues después de la carrera de Moto3 se han empezado a levantar en la última curva, faltaban trozos de asfalto y era complicado y, de hecho cuando ha acabado la carrera y me he quitado el mono de cuero y tenía todo el pecho lleno de 'piedrecitas' negras". "Ha sido complicado, con unas condiciones muy difíciles y por suerte ha sido en mojado y no en seco, pero no deberíamos haber estado en esta situación. Somos pilotos de MotoGP, pero este campeonato no tendría que estar en esta situación, aunque no quedaba otra, han hecho todo lo que han podido con el reasfaltando del circuito, pero no ha sido suficiente y ya está", explicó el piloto de Suzuki. "Afortunadamente hemos podido tomar la salida a pesar de las condiciones meteorológicas. He intentado hacer todo lo posible para acabar sobre el podio, con una buena salida, intentando alcanzar a Miller, que estaba segundo o tercero, no lo sé, y he intentado tirar al máximo, pero he tenido una serie de momentos duros con la parte delantera de la moto y he pensado 'ok Alex, intenta ir un poco más suave' y entonces cuando Zarco me ha adelantado y Fabio me ha superado, he visto que los dos tenían más tracción que yo y por eso he intentado manejar de la mejor manera posible la situación con la moto, pero no hemos podido aprovechar la oportunidad". EFE JLL/ea