Reclaman al mediador de ASEAN más presión a golpistas en la visita a Birmania

Bangkok, 19 mar El enviado especial de la ASEAN para Birmania, el ministro camboyano Prak Sokhonn, inicia este domingo una visita al país en la que se reunirá con la junta militar que tomó el poder en febrero de 2021 y reprime con brutalidad a la disidencia, y en la que una oenegé le pide más firmeza y presión con los golpistas. Sokhonn, actual ministro de Exteriores y quien asumió el cargo de mediador en enero tras el fracaso de su antecesor -quien no llegó a visitar Birmania-, estará en Birmania hasta el miércoles aunque su agenda de trabajo y reuniones no ha trascendido. Esta primera visita del enviado, una figura pactada en abril del año pasado entre los mandatarios del Sudeste Asiático y el líder golpista, Min Aung Hlaing, "tiene como objetivo crear una condición favorable que lleven al fin de la violencia", según el comunicado del gobierno camboyano. El canciller, al contrario que su predecesor -el bruneano Erywan Yusof-, no estableció condiciones o demandas a la junta militar birmana para el viaje, una decisión criticada por la organización Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos (APHR). "Es una traición a la decisión colectiva de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y la voluntad del pueblo birmano", denuncia este sábado Charles Santiago, parlamentario malasio y director de APHR. Según Nom Pen, la visita y las conversaciones durante la misma girarán en torno a los cinco puntos de consenso establecidos por los líderes políticos del bloque y el golpista birmano, entre los que se encuentra "el cese inmediato de la violencia" contra civiles y un "dialogo constructivo" en el que participen todas las partes. No obstante, la junta militar ha vetado hasta la fecha cualquier posibilidad de que se reúna con la depuesta líder, Aung San Suu Kyi, quien ha sido condenada a 6 años de cárcel y aún afronta una decena de procesos judiciales, u otros representantes del gobierno civil derrocado. A pesar del acuerdo, la ASEAN considera que desde entonces la junta birmana ha realizado "insuficientes" pasos hacia la implementación de lo pactado. Santiago pide al mediador del bloque una mayor firmeza y presión para obligar a los militares birmanos a cumplir sus promesas. "Es ridículo que el enviado especial de la ASEAN diga que su visita a Birmania tiene como objetivo 'crear una condición favorable' para poner fin a la violencia. Ya es hora de dejar de tomar de la mano a estos acusados de crimines de guerra", subraya el político malasio. Birmania se encuentra sumida en una profunda crisis social, política y humanitaria desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021, que terminó con el gobierno democrático e impuso un régimen de violenta represión a la disidencia. El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales. En un reciente informe, Naciones Unidas acusa a los militares birmanos de asesinar, detener y torturar a la población civil, mientras que la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos contabiliza en al menos 1.687 personas que han muerto a raíz de la brutal represión de las autoridades. EFE nc/pi