Los timorenses acuden a las urnas para elegir al futuro presidente

Bangkok, 19 mar Unos 860.000 timorenses están llamados a las urnas este sábado para elegir al futuro presidente en los comicios con mayor número de candidatos que se han celebrado hasta la fecha en esta pequeña y joven nación. Los colegios electorales abrieron a las 07:00 h (22.00 GMT del viernes) y desde entonces registran una "alta afluencia" de votantes, indicó a Efe el parlamentario europeo Domènec Ruiz Devesa, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Union Europea Timor-Leste 2022. "Los colegios han abierto con normalidad. No hemos recibido informaciones sobre quejas o protestas. Son unas elecciones bien organizadas, con el material y el personal adecuado", indicó el político español, quien lidera esta misión con 20 equipos desplegados y que visitará 150 colegios durante la jornada. El veterano político y nobel de la Paz José Ramos-Horta y el actual presidente, Francisco "Lu-Olo" Guterres, parten como los aspirantes con más opciones para ocupar durante los próximos cinco años este cargo con menos prerrogativas que el primer ministro, pero que puede vetar leyes y elegir al jefe de Gobierno. Además de estos dos candidatos, también se presentan otros 14 aspirantes, entre ellos cuatro mujeres y varios incipientes líderes estudiantiles. Los comicios están marcados por el voto joven, casi un 20 por ciento depositarán el voto por primera vez, que, según analistas, podría terminar con la hegemonía de estas influyentes figuras que tuvieron un papel relevante en la resistencia a la brutal ocupación Indonesia, entre 1975 y 1999. La nación más joven de Asia, que logró la independencia en 2002 tras un breve periodo de administración por parte de Naciones Unidas, es además una de las mejores democracias del Sudeste Asiático, solo por detrás de Malasia en el índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Timor Oriental, que celebrará 20 años de independencia el próximo 20 de mayo, se enfrenta a unos altos niveles de pobreza y una preocupante tasa de desempleo juvenil, a la que se suman los efectos económicos negativos derivados de la pandemia. Los observadores de la UE han participado en todos los ciclos electorales desde 2002. Ruiz Devesa destaca la "fortaleza" y el "progreso", desde la independencia, de esta "joven y vibrante democracia en una parte del mundo donde el modelo que compartimos no se prodiga". Los colegios electorales cerrarán a las 15.00 (5.00 GMT) y se espera que esta misma noche o el domingo se empiecen a conocer los primeros resultados, que no serán oficiales hasta la semana que viene. Si ningún candidato logra el 50 por ciento de las papeletas, se celebrará una segunda ronda el 19 de abril entre los dos aspirantes con mayor número de votos.