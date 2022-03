El español Mariano García, nuevo campeón mundial de 800 m bajo techo

El español Mariano García se colgó una histórica medalla de oro en los 800 metros del Mundial de atletismo en pista cubierta, este sábado en Belgrado.

El mediofondista murciano de 24 años terminó la prueba en 1:46.20, superando en el podio al keniano Noah Kibet (1:46.35), plata, y al estadounidense Bryce Hoppel (1:46.51), bronce.

"He trabajado mucho desde que me tuvieron que operar de la apendicitis y aquí estamos, celebrando el título de campeón del mundo. Esperamos que todo siga así y seguir mejorando", afirmó Mariano García tras su éxito.

"La carrera ha sido muy rápida al principio. Yo he controlado y poco a poco he ido para adelante. Nadie pudo pasarme al final y he sido el campeón del mundo", apuntó.

El también español Álvaro de Arriba (1:46.58) quedó en el cuarto puesto, a las puertas de una medalla.

Es la primera medalla española en este Mundial de Belgrado y el segundo oro que consigue España en un Mundial de atletismo bajo techo, tras el conseguido por el lanzador de peso Manuel Martínez en 2003.

Mariano García llegó a esta cita con el mejor tiempo mundial de la temporada, el 1:45.12 que consiguió en una prueba del World Indoor Tour en Staten Island (Nueva York) y que constituye además un récord de España.

En la anterior edición del Mundial en pista cubierta, en Birmingham en 2018, España también había conseguido que uno de sus representantes subiera al podio, pero entonces fue con un bronce, logrado por Saúl Ordóñez.

El balance español en Birmingham-2018 fue de un total de dos bronces.

La edición de Nankín (China), prevista inicialmente para 2020, fue retrasada por la pandemia del covid a 2021 y finalmente desplazada a 2023 por el mismo motivo. Por ello han pasado cuatro años entre dos ediciones del Mundial bajo techo, en vez de los dos años que hay habitualmente de margen entre uno y otro.

bur/dr