Osasuna, a por la permanencia virtual que ansía el Levante

Pamplona/Valencia (España), 18 mar Osasuna recibe la visita de un Levante en horas bajas con la intención de sumar tres nuevos puntos que sirvan para dar un paso de gigante hacia una esperada permanencia que ansía el cuadro valenciano y de la que le separan seis puntos, por lo que solamente le vale ganar. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha avisado del “talento” y la necesidad con la que cuentan los valencianos, añadiendo que deberán “atacarles, someterles y, sobre todo, terminar las acciones” para no darles opciones de correr a la espalda rojilla. Osasuna hará uso de su afición para acercarse a la victoria tras la derrota a manos del Barcelona en el Camp Nou en la que los visitantes no dieron guerra a los culés en ningún momento, siendo un equipo falto de carácter y acomplejado frente a uno de los grandes de la competición. La cómoda posición en la tabla con 35 puntos pudo jugar una mala pasada a un grupo de jugadores capacitados de plantar batalla a plantillas que optan a retos mayores. El 4-0 encajado deberá servir para salir a morder desde el comienzo y devolver así el empuje que su hinchada le brinda cada dos semanas en El Sadar. “Tenemos la sensación de que nos falta esa victoria. Estamos a tres puntos de conseguir esa permanencia de forma virtual y queremos que sea mañana en casa”, ha manifestado un Arrasate ilusionado por dar una alegría a su afición. Los de Tajonar atraviesan una evidente falta de gol. El tanto del argentino Chimy Ávila al Villarreal hace dos jornadas es el último en cuatro partidos. El croata Ante Budimir parece que será el encargado de finalizar las acciones de sus compañeros, una misión que requerirá de que el resto del equipo llegue son asiduidad al área rival. El de Berriatua ha pedido a sus jugadores “ritmo, intensidad y ser capaces de ocupar bien el área rival para después ser más contundentes en defensa”, algo que no se pudo ver el otro día en el Camp Nou. Se trata del primer choque después de hacer oficiales las renovaciones de Arrasate y el Chimy Ávila, dos piezas capitales para el proyecto de un club al alza que roza su cuarta presencia consecutiva en Primera. El argentino volverá a situarse en la banda derecha tras perderse la cita del Camp Nou por acumulación de tarjetas amarillas. Actualmente, está siendo el más destacado y se espera que mañana marque las diferencias contra el colista. Respecto al once, Arrasate ha pasado de realizar cambios a menudo en cada partido a tener un grupo de titulares indiscutibles que han dado continuidad a la idea de juego del técnico vasco, por lo que mañana no se espera una revolución. A seis puntos de la permanencia con diez partidos por delante y un descanso en la Liga a la vuelta de la esquina, al Levante solo le vale ganar y esperar que tropiecen sus rivales. La gran noticia es la vuelta a la convocatoria de José Luis Morales, que se perdió el último partido de la Liga por un golpe en la rodilla, y que esta semana ya se entrenó prácticamente con normalidad y junto a sus compañeros. Sin embargo, el extremo Jorge De Frutos, que recibió un fuerte golpe en el pie derecho ante el Espanyol, no se ha podido recuperar a tiempo y causará baja para este choque. Además, Duarte y Clerc siguen con su puesta a punto por sendas lesiones de rodilla, el centrocampista Gonzalo Melero debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, mientras que Jorge Miramón regresa a la lista tras un partido sancionado. El italiano Alessio Lisci podría apostar de nuevo por Pubill en el lateral diestro pese a la vuelta de Miramón, con Franquesa o Son en el costado zurdo y la entrada de Vezo en el once inicial por el lesionado Duarte. Sin Melero, Malsa podría volver a la formación titular con Pepelu y Bardhi en la medular y pese al gol anotado ante el Espanyol en el último partido, Dani Gómez parece un peldaño por detrás de Roger, que formaría la dupla atacante junto al capitán del equipo, José Luis Morales. Alineaciones probables: Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Torró; Chimy Ávila, Moncayola, Javi Martínez, Rubén García y Budimir. Levante: Cárdenas, Pubill, Vezo, Rober, Cáceres, Son o Franquesa, Pepelu, Malsa, Bardhi, Morales y Roger. Árbitro: Javier Alberola Rojas (C. Castellano-manchego) Estadio: El Sadar. Hora: 17:30 GMT --------------- Puestos: Osasuna (11º), Levante (20º) La clave: El regreso del Chimy Ávila a la banda derecha. El dato: Osasuna podría cerrar la permanencia de forma virtual. La frase: “Estamos a tres puntos de conseguir esa permanencia de forma virtual”, Jagoba Arrasate. 1011911 1005179 le/mg-pzm/cta/jap