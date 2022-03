Zelenski anuncia liberación de alcalde y que se dirigirá al parlamento alemán

Leópolis (Ucrania), 17 mar El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves que el alcalde de Melitopol, Iván Fedorov, capturado por el ejército ruso el pasado 11 de marzo, fue liberado, e informó de que se dirigirá al Parlamento alemán este jueves. Un día después de la captura de Fedorov, la administración regional de Zaporiyia nombró a Galina Danilchenko nueva alcaldesa de Melitopol, situada situada en el sureste de Ucrania entre la sitiada mariùpol y la ocupada Jerson. El presidente ucraniano había pedido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, ayuda para lograr la liberación del alcalde. "El alcalde de Melitopol finalmente fue liberado de su cautiverio. Nuestro Melitopol ucraniano, que no se sometió y no se someterá a los ocupantes. Iván Fedorov está libre. Hablé con él hoy", dijo en un vídeo el presidente Zelenski. Añadió que el ejército ruso trató de persuadir al alcalde para que colaborara "pero nuestro tipo sobrevivió. Él no se dio por vencido. Como aguantamos todos. Como todos, no nos rendimos". Además, Zelenski anunció que este jueves se dirigirá de forma virtual al parlamento alemán, al igual que ha hecho ante el Congreso de EE.UU. este miércoles, para continuar "luchando por más apoyo para Ucrania, por más presión sobre Rusia". El presidente ucraniano recordó, por otra parte, que sus prioridades en las negociaciones que su Gobierno celebra con Rusia "son absolutamente claras: fin de la guerra, garantías de seguridad, soberanía, restauración de la integridad territorial, garantías reales para nuestro país, protección real para nuestro país". Zelenski volvió a dirigirse a los ciudadanos de Rusia para preguntar "en qué se diferencia su bloqueo de Mariupol del bloqueo de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial". Denunció que la invasión y guerra emprendida por el Kremlin "no termina. Los crímenes de guerra de Rusia no se detienen. La economía rusa todavía es capaz de mantener su maquinaria militar. Por eso se necesitan nuevos paquetes de sanciones contra Rusia. El mundo finalmente debe reconocer oficialmente que Rusia se ha convertido en un Estado terrorista". Para enfrentarse a Rusia, dijo que Ucrania necesita más apoyo, y en concretó mencionó "sistemas de defensa aérea. Aeronave. Suficientes armas letales y municiones para detener a los ocupantes".