Wall Street abre con pérdidas y el Dow Jones baja un 0,31 %

Nueva York, 17 mar Wall Street abrió este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,31 %, tras varios días de subidas después de que Moscú calificara de "incorrectas" las informaciones sobre el progreso de las conversaciones con Kiev, lo que resucita el temor de que la guerra vuelva a lastrar a la economía. Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba 106,20 puntos, hasta 33.956,90, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,28 % o 12,23 enteros, hasta 4.345,63. Por su parte, el índice Nasdaq se dejaba en los primeros compases un 0,40 % o 53,71 unidades, hasta 13.382,85. Wall Street iniciaba la sesión con pérdidas después del jarro de agua fría lanzado por las autoridades rusas. "El Kremlin dijo que los informes sobre el progreso en las conversaciones son incorrectos y Biden (dijo) que Putin es un 'criminal de guerra' 'imperdonable', lo que ha provocado riesgos en los flujos de dinero" a primera hora de la mañana, dijo Tom Essaye, de la firma Sevens Report en un informe. El miércoles el diario británico Financial Times había informado de que ambos países habían logrado un "progreso significativo" en un plan de paz que incluía la retirada rusa de Ucrania. Además, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, había asegurado que estaba cerca de obtener un acuerdo con Ucrania sobre las garantías de seguridad y un estatuto de neutralidad para el país, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había dicho en un discurso que las conversaciones con Rusia eran "más realistas". Los nuevos elementos, como ha ocurrido en los últimos días, si bien han afectado negativamente en los precios de las acciones, han revalorizado el precio del petróleo de Texas, que a estas horas supera de nuevo la barrera de los 100 dólares el barril. "Esto demuestra que no hemos llegado al final de este conflicto, que la situación de los precios de las materias primas no va a mejorar, lo que dificulta el sentimiento (de una posible superación)", dijo el jefe de inversiones de FlowBank, Esty Dwek, citado por el diario The Wall Street. Asimismo, los inversores continúan hoy digiriendo el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de una subida de los tipos de interés de 0,25 puntos para luchar contra la rampante inflación, una medida que algunos inversores consideran excesiva. Por sectores, el energético (2,57 %) lideraba las ganancias por delante del inmobiliario (0,24 % y el sanitario (0,18 %), mientras las mayores pérdidas recaían en el financiero (-1,07 %), el tecnológico (-0,58 %) y el industrial (-0,46 %). Entre los treinta valores del Dow Jones, los mayores avances eran para American Express (2,06 %), Chevron (1,28 %) y Merck (0,82 %), mientras que en el otro lado de la balanza destacaban las pérdidas de JPMorgan Chase (-1,59 %), Goldman Sachs (-1,32 %) y Boeing (-1,31 %). En otros mercados, el petróleo de Texas subía hasta los 101,84 dólares el barril, el oro subía a 1.941,90 dólares por onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía al 2,171 % y el dólar retrocedía frente al euro, con un cambio de 1,106.