Presidente del Supremo mexicano: Las mujeres están tirando el patriarcado

Ciudad de México, 16 mar El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Arturo Zaldívar, opinó este miércoles que no tiene dudas de que "el patriarcado va a caer, de que las mujeres lo están tirando". Esto después de que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mencionara algo similar y este día un periodista le preguntó sobre el tema en la conferencia de prensa mensual que celebra el ministro. "Es una realidad, las estructuras están cambiando, México ya no es el mismo. Cada vez hay más mujeres magistradas, juezas, más mujeres ascendiendo en sus trabajos, más mujeres en la escuela. En todo, la mujer tiene una participación muy importante", sentenció Zaldívar. Además, el ministro destacó la necesidad de que los hombres se responsabilicen y cambien su mentalidad para coadyuvar a la seguridad de las mujeres. En este sentido señaló que "las violaciones, el abuso y sobre todo los feminicidios tienen que ser combatidos con toda la energía", esto porque, dijo, no se puede avanzar hacia un país con concordia, democracia, desarrollo y paz "si a nuestras niñas y a las mujeres las siguen matando". El pasado 8 de marzo miles de mujeres se manifestaron en múltiples ciudades del país, siendo la marcha de la Ciudad de México, la de mayor convocatoria con 75.000 personas en su gran mayoría mujeres. En la capital, numerosos edificios públicos y privados fueron protegidos con vallas metálicas pero no la sede de la SCJN, ubicada en el Zócalo, plaza donde se ubica el Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. "Me parece que las mujeres del movimiento feminista sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es aliada de la lucha feminista, de tal manera que nos parece que siendo un tribunal constitucional tenemos que dejar nuestro edificio sin protección alguna para que haya la manifestación que sea la adecuada para ellas", dijo el ministro. Además, matizó que no hubo daños en el edificio más allá de una pequeña pintada. El pasado 8 de marzo, mientras fuera del recinto activistas iniciaban sus protestas y escribían "México feminicida" en las vallas que el Gobierno colocó para proteger el Palacio Nacional, López Obrador organizó un evento arropado por las mujeres del oficialismo. El mandatario destacó los avances políticos de su Gobierno, como un gabinete paritario, el nombramiento de tres mujeres para la Suprema Corte, la designación de la primera gobernadora del Banco de México (Banxico), un Congreso paritario y la elección de siete mandatarias estatales. Horas antes, el mandatario había causado polémica por insistir en que "el conservadurismo" ha "infiltrado" el movimiento feminista en México. EFE ia/jmrg/cfa