Nadal: "Kyrgios es un rival difícil en cualquier condición"

Los Ángeles (EE.UU.), 16 mar Rafael Nadal, que se medirá el jueves en cuartos de final de Indian Wells a Nick Kyrgios, aseguró que el controvertido tenista australiano es "un rival difícil en cualquier condición". "Cuando está jugando bien y está emocionado y motivado es uno de los rivales más difíciles, sin duda", aseguró ante los medios tras derrotar en octavos de final al estadounidense Reilly Opelka por 7-6(3) y 7-6(5) en dos horas y 11 minutos. "El de mañana va a ser un partido duro, pero estamos en cuartos de final de Indian Wells. No podemos esperar otra cosa", añadió. Kyrgios, impredecible dentro y fuera de la pista y que ha tenido algunos roces con Nadal en el pasado, se clasificó para los cuartos de final sin tener que jugar debido a la retirada por enfermedad de su contrincante, el italiano Jannik Sinner. En cambio, Nadal tuvo que esforzarse al máximo en la pista central para doblegar a Opelka, que le puso las cosas muy complicadas con su 2,11 metros de altura y su potente servicio. "Estoy feliz por supuesto de estar en cuartos de este gran torneo y de estar jugando mejor, sin duda. Este ha sido mi mejor partido del torneo", afirmó. Triple campeón de Indian Wells (2007, 2009 y 2013), Nadal llegó al torneo del desierto californiano con tres títulos consecutivos este año (Abierto de Australia, Melbourne y Acapulco) y hoy extendió a 18 su fantástica racha de partidos invicto en 2022. Al margen de su espectacular momento de forma, el español viene arrastrando algunos problemas en su pie izquierdo y hoy se le vio con molestias particularmente durante el segundo set. En la rueda de prensa, Nadal admitió que "a veces" le duele el pie durante los encuentros. "Hoy fue así asá. Por un momento iba bien. Luego, en el segundo set, un poco peor, siendo honesto", apuntó. "Hoy fue un poco peor que otros días. Es cierto que en los últimos dos días el pie me ha estado molestando un poco más (...). Solo intento estar preparado y mantenerme positivo porque este va a ser mi último torneo en pista dura. Después vamos a ir a tierra y eso probablemente me ayude (...). Necesitaré hacer el último esfuerzo y hacerlo tan bien como sea posible aquí. Ojalá el pie siga manteniéndose", agregó. EFE dvp/cav (foto)