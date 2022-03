Líder de cartel mexicano es enjuiciado en Texas por narcotráfico y lavado

Miami, 17 mar El mexicano Juan Gerardo Treviño Chávez, líder del Cartel del Noreste (CDN), se enfrenta en una corte de San Antonio (Texas)a once cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Treviño-Chávez, alias "Huevo", fue arrestado el martes en San Diego (California), informó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que no detalló si fue enviado desde México por las autoridades de ese país. Según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe, CDN es el cartel sucesor del de Los Zetas, del cual Treviño Chávez fue líder, narcotraficante, sicario y abastecedor de armas, entre otros mandos de liderazgo. El fiscal John Bash solicitó a la corte mantener al mexicano encarcelado, al considerar que presenta peligro de fuga. La acusación sindica a Treviño de once cargos, incluidos el de distribución ilegal de sustancias controladas y lavado de dinero. El mexicano se enfrenta a otros cargos de conspiración, poseer armas de fuego para promover el narcotráfico o de emplear a una persona menor de 18 años en operaciones de drogas. EFE ims/pi