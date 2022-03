Grupo latino demanda a sociedad crediticia por negar préstamo a "soñadora"

Los Ángeles, 16 mar Una prominente organización latina de derechos civiles demandó a una sociedad crediticia por negar ilegalmente un crédito automotriz a una beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) con base en el estado migratorio de la solicitante, de acuerdo con la querella federal presentada este miércoles. El Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educativo (MALDEF) presentó la demanda en nombre de Yuliana Camacho, a quien la cooperativa de crédito Alliant Credit Union, con sede en Chicago, le dijo que era inelegible debido a que es beneficiaria de DACA, que protege de la deportación a los "soñadores", extranjeros que llegaron a Estados Unidos de forma indocumentada cuando eran niños. “Realmente no hay excusa para que alguien que hace negocios en California no reconozca la clara obligación legal de no discriminar con base en el estatus migratorio. Alliant debe responder por no cumplir las leyes estatales contra la discriminación”, dijo Thomas A. Sáenz, presidente de MALDEF. La demanda, radicada en la Corte del Distrito Norte de California, impugna la negativa de Alliant a considerar la solicitud de crédito de Camacho, argumentando que tal negativa es una violación de la ley federal y del Acta Unruh de Derechos Civiles de California, que prohíbe la discriminación fundamentada en la situación migratoria. También argumenta que Alliant violó la Sección 1981 del Acta de Derechos Civiles federal de 1866, que prohíbe la discriminación basada en extranjería. Camacho, de 27 años y residente de Salinas, solicitó en línea a Alliant un crédito para comprar un auto en octubre de 2021. Su esposo, un ciudadano estadounidense, firmó también la solicitud. Alliant dio aprobación preliminar a la solicitud pero le pidió a Camacho que proporcionara pruebas de que contaba con visa o de que era residente permanente o ciudadana naturalizada. Cuando Camacho respondió que era beneficiaria de DACA, Alliant negó el crédito, informándole que la compañía “no presta a (personas con) estatus DACA”. Camacho también recibió un aviso por escrito de Alliant que mostraba que su solicitud había sido rechazada exclusivamente con base en su “estatus de residencia”. “No podía comprender la idea de que fui rechazada solamente por mi estatus migratorio”, dijo Camacho, citada en un comunicado de MALDEF. “Espero atraer la atención sobre este asunto con el que muchos beneficiarios de DACA, como yo, tenemos que lidiar”. “Seguimos viendo que a los inmigrantes se les niegan los mismos productos bancarios disponibles para otros estadounidenses, y continuaremos peleando estos casos para asegurar que las instituciones financieras alteren sus políticas para cumplir con la ley, dijo a su vez Deylin Thrift-Viveros, abogada de MALDEF. EFE msc/