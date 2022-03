Fonseca homenajeará a Vicente Fernández en su concierto en Ciudad de México

Ciudad de México, 16 mar El cantante colombiano Fonseca, que cumplió su sueño adolescente de tocar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en 2019, con una pandemia llena de aprendizajes en medio y con la celebración de dos décadas de trayectoria, regresa este jueves al "Coloso de Reforma" donde, dijo, hará un homenaje a Vicente Fernández durante su presentación. “Hay un homenaje muy especial que quiero hacer con todo respeto. Siempre he sido un admirador de la música ranchera y un admirador gigante de Vicente Fernández. Tuve la oportunidad de conocerlo y por eso dije, no puedo pasar por México sin hacerle un homenaje. Tenemos algo muy especial preparado”, confesó el cantante en conferencia con medios mexicanos. Para Juan Fernando Fonseca, los artistas mexicanos han sido una gran inspiración. En sus conciertos ya había homenajeado a bandas nacionales como Caifanes y, según comentó, tanto los rockeros como Fernández, entre otros artistas, lo han inspirado a mostrar con orgullo su propia cultura. “Para mí una de las grandes enseñanzas que me ha dejado México, hablando de Vicente Fernández y otros personajes, es ese orgullo por las raíces y la cultura propia y géneros autóctonos. Si algo han hecho durante varios años es mostrar su cultura con mucho orgullo y eso ha hecho que la música mexicana trascienda a nivel mundial”, consideró. Asimismo, Fonseca se ha convertido en un exponente para el mundo de la música colombiana, pues ha jugado y hecho propios estilos como el vallenato. “La música dice mucho de lo que es un país y lo que es su gente, por eso me encanta llevar ese mensaje, a todos los lugares a donde hemos ido de lo que es Colombia y su gente, el acordeón, el vallenato y distintas maneras de fusionar mi música, me han dado el sello colombiano”, respondió a Efe el cantante. DOS DÉCADAS DE CAMINO Al autor de "Eres mi sueño" le sorprende lo rápido que pasa el tiempo y le cuesta trabajo creer que han pasado 20 años desde que comenzó a hacer historia con su música. Después de dos años de pandemia, el cantante promete que para finales de abril mostrará un disco resultado de las reflexiones que tuvo en este tiempo y cree que la mejor manera de celebrar una carrera artística es con música nueva. “Me siento muy orgulloso y afortunado de que lo hemos aprovechado y que le hemos dado duro en estos 20 años. Es un año para celebrar, la gira que estamos arrancando en el Auditorio nos va a llevar por muchas partes con un mensaje de lo que somos los colombianos en general”, también responde a Efe el cantante que tendrá como invitados a su show de este jueves a los hermanos de Río Roma. CON CALMA En su última canción “Háblame bajito”, Fonseca, junto al cantante cubano Cimafunk, apela a la tolerancia y al respeto, algo que considera hace falta en la actualidad con conflictos bélicos como los que afronta el mundo, y asegura que entre los temas que le han hecho sentir una particular inspiración son los cambios que trajo la pandemia. Además, no se presiona con la rapidez de la industria musical y la sobresaturación que se vive a diario de nuevas canciones y nuevos artistas. A eso Fonseca le hace frente con la calma, el tiempo y la calidad que le pone a cada lanzamiento. “Uno tiene que tomarse más en serio la música y las canciones para que cuando salgas a presentar algo, encuentres un espacio para que la gente le preste atención a tu trabajo, a lo que estás haciendo, lo debes de haber pensado muy bien”, finaliza.